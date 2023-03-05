https://sputnik-georgia.ru/20230305/telo-pogibshego-turista-obnaruzhili-vysokogornogo-ozera-na-yuge-gruzii-275464023.html

Тело погибшего туриста обнаружили возле высокогорного озера на юге Грузии

Тело погибшего туриста обнаружили возле высокогорного озера на юге Грузии

Озеро Табацкури расположено в регионе Самцхе-Джавахети на высоте 1 991 метр над уровнем моря 05.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

происшествия

самцхе-джавахети

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Спасатели обнаружили тело возле озера Табацкури в Самцхе-Джавахети на юге Грузии, об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. По имеющимся информации, погибший был туристом. Другие детали пока неизвестны. Информация об исчезновении туриста распространилась накануне. Озеро Табацкури расположено в регионе Самцхе-Джавахети на границе муниципалитетов Боржоми и Ахалкалаки на высоте 1 991 метр над уровнем моря. Табацкури находится в 60 километрах от Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями