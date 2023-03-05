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Тело погибшего туриста обнаружили возле высокогорного озера на юге Грузии
Тело погибшего туриста обнаружили возле высокогорного озера на юге Грузии
Озеро Табацкури расположено в регионе Самцхе-Джавахети на высоте 1 991 метр над уровнем моря 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T20:07+0400
2023-03-05T20:07+0400
2023-03-05T20:24+0400
грузия
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самцхе-джавахети
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Спасатели обнаружили тело возле озера Табацкури в Самцхе-Джавахети на юге Грузии, об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. По имеющимся информации, погибший был туристом. Другие детали пока неизвестны. Информация об исчезновении туриста распространилась накануне. Озеро Табацкури расположено в регионе Самцхе-Джавахети на границе муниципалитетов Боржоми и Ахалкалаки на высоте 1 991 метр над уровнем моря. Табацкури находится в 60 километрах от Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самцхе-джавахети
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грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Тело погибшего туриста обнаружили возле высокогорного озера на юге Грузии
20:07 05.03.2023 (обновлено: 20:24 05.03.2023)
Озеро Табацкури расположено в регионе Самцхе-Джавахети на высоте 1 991 метр над уровнем моря
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Спасатели обнаружили тело возле озера Табацкури в Самцхе-Джавахети на юге Грузии, об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По имеющимся информации, погибший был туристом. Другие детали пока неизвестны.
Информация об исчезновении туриста распространилась накануне.
Озеро Табацкури расположено в регионе Самцхе-Джавахети на границе муниципалитетов Боржоми и Ахалкалаки на высоте 1 991 метр над уровнем моря. Табацкури находится в 60 километрах от Боржоми.