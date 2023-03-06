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Более тысячи армянских фур ожидают проезда через "Верхний Ларс"

Более тысячи армянских фур ожидают проезда через "Верхний Ларс"

На дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, введены ограничения из-за непогоды 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T16:00+0400

2023-03-06T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Более тысячи армянских фур ожидают проезда как через грузино-российскую границу на ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", так и в обратную сторону, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на таможенного атташе посольства РА в России Ваана Акопяна.По информации департамента автомобильных дорог Грузии, движение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и высокого риска схода лавин. Речь идет об участках Гудаури-Коби и Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По словам атташе, проезда через "Верхний Ларс" ожидают четыре тысячи большегрузов, из них одна тысяча армянских фур. А из Армении выехало от 150 до 200 большегрузов, они пока не пересекли границу в направлении РФ.Верхний Ларс сегодня – дорога к границе Грузии с РФ закрыта>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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