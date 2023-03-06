https://sputnik-georgia.ru/20230306/chislo-poluchayuschikh-professionalnoe-obrazovanie-rastet-v-gruzii-275466828.html

Число получающих профессиональное образование растет в Грузии

Число получающих профессиональное образование растет в Грузии

В 2022 году количество выпускников профучилищ составило 7,6 тысячи человек 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии в 2022 году увеличилось на 25,9% по сравнению с показателями 2021 года, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". В 2022 году профучилища поступили 14 103 человека, из них 46,6% – женщины и 53,4% – мужчины. К концу 2022 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы было 94, из них 42 были государственными, а 52 – частными. По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (36,7%), Аджария (19,9%), Имерети (10,0%), Самегрело - Земо Сванети (9,4%), Кахети (6,1%), Квемо Картли (6,0%), сообщает Сакстат. У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование >>В 2022 году по программам профессионального образования обучалось 263 учащихся с особыми образовательными потребностями, из них 48,8 % – женщины и 51,2 % – мужчины. В 2022 году количество выпускников профучилищ составило 7,6 тысячи человек. Большинство из них выбрали такие образовательные программы, как инженерия, производство и строительство, бизнес-администрирование, право, здравоохранение, информационные технологии. После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"