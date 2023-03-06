https://sputnik-georgia.ru/20230306/do-vstrechi-v-badakhose--posleslovie-k-vykhodu-gruzinskikh-regbistov-v-final-che-275468860.html

До встречи в Бадахосе – послесловие к выходу грузинских регбистов в финал ЧЕ

До встречи в Бадахосе – послесловие к выходу грузинских регбистов в финал ЧЕ

В полуфинальном матче xемпионата "Регби Европы" сборная Грузии в Тбилиси одолела румынскую национальную команду – 31:7 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T09:41+0400

2023-03-06T09:41+0400

2023-03-06T09:43+0400

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Почему плей-офф? Действительно, причем тут полуфинал и, соответственно, плей-офф? Ведь турниры, проводимые под эгидой руководящего органа континентального регби Rugby Europe, исторически состояли из однокруговых первенств и никакого плей-оффа в данной сфере и в помине не было. Ведь этот турнир всегда проводился по образу и подобию Кубка Шести Наций, т. е. 6 команд играют друг с другом по разу за турнир, ежегодно чередуя хозяев поля конкретных поединков. Однако, если в элите предсказать чемпиона заранее практически невозможно, то в ЧЕ это известно каждому, даже дилетантам. Именно это обстоятельство и не дает покоя сильным регбийного мира сего. Данный турнир стал терять популярность, все встречи с Грузией сводились к цели набраться опыта и повысить класс. Возможно, на каком-то ином уровне, скажем, в матчах между собой прогресс той или иной команды и ощущался, но "Лелос" от этого не прибавлялось ничего. Это уже было воспринято как слишком дерзкий вызов системе и головы европейского регби поставили себе задачу приостановить выскочек из "захолустья". Для этого был придуман новый формат: без снятой с турнира российской сборной в элите ЧЕ оставалось 5 команд, к которым добавили трех лидеров из нижнего эшелона, поделили этот октет на два квартета с перспективой плей-офф для всех участников. Победитель группы А принимал занявшего второе место в группе Б и наоборот. По тому же принципу продолжают турнир третьи и четвертые команды в группах. И как подтвердил вышеприведенные подозрения вице-президент Rugby Europe, сделалось это для прекращения грузинской гегемонии. Специфика плей-офф такова, что одна-единственная осечка может "освежит" ситуацию. Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе >>Вполне можно проводить параллели со сферой гораздо более важной, чем регби, однако у нас речь как раз об игре с мячом-дыней и следует оставаться в данной рамке. Румыния – исторический соперник Несмотря на заметный в последние годы регресс, Румыния остается одним из самых принципиальных соперников "Лелос". Регби в Румынии некогда конкурировал с футболом, однако бесперспективность положения национальной сборной в существующей системе наложила свой естественный отпечаток на этот вид спорта. "Стежари" ("Дубы") не раз побеждали представителей мировой элиты, однако двери Кубка Шести Наций прочно заперты и для румын. Начиная с 1998 года грузинская сборная встречалась с румынской, включая воскресную победу, 27 раз – чаще, чем с кем бы то ни было. Побед – 17, поражений – 9, однажды была зафиксирована ничья, однако все негативное для Грузии происходило в основном на рубеже столетий. В последние годы разница в классе румын и грузин разительна. Это было подтверждено в воскресном матче, состоявшемся на весьма качественном газоне тбилисского стадиона "Авчала". И в силе, и в мастерстве, и в классе... Для ранней весны и продолжительного дождя игровое поле действительно выглядело идеально. Так было до матча. И поразительно, что таковым оно осталось и после 80 минут игры. Учитывая погоду и стиль игры обеих команд, кондиции газона находились под большой угрозой, но мы явно недооценивали его качество. Да, "Лелос" выглядели предпочтительней сборной Румынии. Игра началась атакой хозяев поля, тяжелые форварды заработали штрафной удар, который идеально исполнил Тедо Абжандадзе. Забегая вперед скажу, что плеймейкер сборной Грузии в воскресенье бил без промаха и довел личный счет до 329 очков в 41 матче за сборную. И все это в возрасте 23 лет! Вскоре весьма оригинальная комбинация привела к красивой попытки "Лелос". Скрам-хав Васил Лобжанидзе выдал Мерабу Шарикадзе такой пас, что капитану оставалось беспрепятственно добежать до зачетки и уложить мяч прямо между стоек ворот. Тедо Реализовал и на табло высветился счет 10:0. Шарикадзе занес 16 попытку в 92 матче в регбийке сборной. Весьма впечатляющая статистика, однако в составе "Лелос" найдутся люди с данными покруче. Например, в конце первого тайма пятый грузинский центурион (игрок со 100+ матчами за сборную) Александре Тодуа красивейшим фланговым рывком занес очень сложную попытку. Теперь на счету Сандро 18 попыток в 106 матчах за главную команду страны! В начале второго тайма в игру включился хукер-ветеран Шалва Мамукашвили, тем самым совершивший 96 шаг к званию центуриона. А под самый занавес зрелищного спектакля человек-ракета Акаки Табуцадзе удержал от всех и в итоге догнал выдающегося грузинского регбиста Давита Качарава, недавно завершившего карьеру спортсмена, ставшего депутатом Парламента и возглавившего Правление Союза регби Грузии. Отныне у Дато и Аки по 25 попыток в матчах сборной Грузии, хотя Качарава провел их целых 116, а Табуцадзе пока что 27. И лет ему всего 25! Впереди лишь легенда мирового регби, великий Мамука Горгодзе с 27 попытками, но, по всей видимости, этот рекорд падет совсем скоро. Вот на такие новые высоты забралось нынешнее поколение грузинских регбистов, которых так справедливо опасаются в элите. Для полноты картины: на 57 минуте "Лелос" внесли схватку румын в их же зачетку, что итальянским рефери было оценено как "штрафная попытка" и хозяева автоматически получили 7 очков, на 63 минуте Румыния таки размочила счет, затащив мяч в зачетку грузин мощным молом, а точку игре поставил заменивший Абжандадзе Лука Маткава – герой кардиффского матча реализовал попытку Табуцадзе. Такова анатомия этой важной победы. 16-й Кубок Антима Иверяну Как принято в регби, между принципиальными и в то же время связанными друг с другом историческими нитями нациями разыгрываются различные трофеи в каждой очной встрече. С 2002 года по инициативе грузинской стороны между "Лелос" и "Стежари" разыгрывается кубок Антима Иверяну или Антимоза Ивериели. Грузин по происхождению, этот человек был просветителем, печатником, политическим и церковным деятелем, в начале XVIII века стал митрополитом Валахии. Его заслуги перед Румынией были настолько велики, что в 1992 году румынская церковь причислила Антима Иверяну к лику святых. И воскресная победа сборной Грузии принесла ей право владеть почетным кубком имени почитаемого румынами грузина в 16 раз сроком еще на год. Что дальше? 19 марта финал. В 23:00 по тбилисскому времени в матче за звание чемпиона сойдутся сборные Грузии и Португалии. Кстати, "Волки" в субботу на своем поле обыграли сборную Испании – 27:10. Где состоится решающий матч? В испанском городе Бадахос, который находится на самой границе с Португалией. Португальским фанатам доведется идти на матч чуть ли не пешком. Решение проводить финал именно в Бадахосе было принято по ходу турнира, когда уже стало ясно, что в финале Грузия выйдет на Испанию либо Португалию. И было принято воистину по-европейски "справедливое" решение, дающее заведомое преимущество своему фавориту. О навеваемых ассоциацаях опять промолчу...

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