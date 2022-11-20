https://sputnik-georgia.ru/20221120/sbornaya-gruzii-po-regbi-perepisyvaet-istoriyu--k-pobede-v-uelse-272315315.html

Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе

Сборная Грузии по регби переписывает историю – к победе в Уэльсе

"Лелос" ошеломляющей сенсацией увенчали осенний сезон тест-матчей: сборная Грузии со счетом 13:12 одолела сборную Уэльса, причем в Кардиффе, на переполненном... 20.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-20T09:36+0400

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Где Уэльс, и где ГрузияПотребуется предъявление массы аргументов и доводов, чтобы неискушенному читателю стало ясно, какой важности победу одержали грузинские регбисты, поэтому в этом ограниченном формате все это будет непростой задачей. Тем не менее, попытаемся.Сборная Уэльса по регби – это одна из старейших регбийных команд в мире. Свой первый матч валлийцы провели аж 141 (!) год назад. Регби – спорт №1 в этой, юго-западной части Великобритании. Для сравнения, сборная Грузии по регби свой первый матч провела в 1989 году и в нашей стране регби несколько уступает в популярности футболу и делит второе место с баскетболом.В Уэльсе, с населением в 3,1 миллионов жителей, в регби организованно играет около 80 тысяч человек. Сравниваем с Грузией: население – до 4 миллионов, официально зарегистрировано до 15 тысяч регбистов – от детских команд до профессионалов.Финансовые возможности сторон отличаются настолько, что о них говорить не будем вообще. Лучшие грузинские регбисты играют в клубах французских лиг Топ 14 и Про Д2, один играет в Англии. один в Ирландии, а также солидная часть – за первую грузинскую франшизу "Черный Лев", которая соревнуется с такими же франшизами из стран второго, а то и третьего регбийного уровня в турнире того же пошиба – Суперкубке "Регби Европы".Грузинская команда вышла в финал Суперкубка Европы по регби >>А валлийцы? У них четыре франшизы в одном из сильнейших турниров Европы "Юнайтед регби чемпионшип". "Скарлетс", "Драгонс", "Оспрейз" и "Кардифф" соперничают там с ирландскими, шотландскими, итальянскими и южноафриканскими франшизами, несколько игроков сборной Уэльса защищает цвета ведущих английских клубов. И параллельно, все "сборники" играют вместе со своими клубами в Кубке Чемпионов и Кубке Вызова.Сборная Уэльса в феврале-марте играет в Кубке Шести Наций против французов, англичан, ирландцев, шотландцев и итальянцев. Сборная Грузии – в Чемпионате "Регби Европы" против португальцев, испанцев, румын, россиян, бельгийцев, голландцев и им подобных...Пожалуй, достаточно, а то это перечисление может нас увести очень далеко от субботнего подвига "Лелос". Просто, эти сравнения помогут полнее ощутить вес, ширину, высоту и цену этой великолепной победы грузин.История противостоянияКороче говоря, Грузия перед матчем условно уступала Уэльсу во всем – в уровне, в подготовке, в индивидуальном и командном потенциале, в рейтинге наконец! Ведь на утро 19 ноября сборная Уэльса была на 7-й строке в мировой табели о рангах, а Грузия – на 14-ой. По регбийным понятиям – это космос, разделяющий первый и второй уровни мирового регби.Кстати, эти уровни в регбийной общине называют ярусами (от английского Tier). Вот и получилось, что за текущий год находившиеся на галерке регбийного театра "Лелос" выиграли оба своих матча против обитателей почетного партера. 10 июля Грузия на великолепном батумском стадионе одержала историческую победу над самым принципиальным из своих конкурентов. Сборная Италии была повержена со счетом 28:19. А 19 ноября "коллекцию скальпов" в музее грузинского регби пополнил и валлийский!Пару слов о "Принсипалити". Это один из важнейших регбийных стадионов. По-настоящему он зовется "Миллениум", однако временно носит название своего спонсора. Хотя, в столице княжества УЭльс стадион под названием "Принсипалити" дело понятное, поскольку "Принсипалити" с английского переводится как "Княжество". И сооружение это воистину культовое – сюда приходят поболеть за своих, попереживать, попеть, порадоваться за ребят, зовущих себя драконами – в честь чудища, изображенного на флаге княжества.Именно на этой величавой арене и состоялась первая встреча "Драконов" и "Лелос". В ноябре 2017-го игра сложилась так. что на последних минутах, когда валлийцы выигрывали со счетом 13:7, грузины прижали опешивших от их мощи британцев к собственной зачетке. Грузинская схватка просто сметала соперников со своего пути и все шло к тому, что "Лелос" либо положат мяч за заветной линией, либо получат штрафную попытку, если валлийцы в очередной раз не по правилам остановят грузинский натиск.И в решающий момент, когда была назначена схватка в 5 метрах от зачетки, один из столбов Уэльса заявляет, что из-за травмы не в силах доигрывать матч. Поскольку специфика этого амплуа позволяет играть на данной позиции только номинальному столбу (с соответствующим торсом и особенно шеей), то место травмированного форварда обязан занять обязательно столб. Поскольку замену попросил игрок, сам недавно вышедший на замену, со скамьи запасных менять товарища направился бывший основной, обратные замены в регби разрешены.Горгадзе и разлетевшиеся чибисы – к тест-матчу сборных Грузии и Уругвая по регби >>Однако тут подскочил тренер Уэльса, который приказал парню сесть на место, а сам послал гонца к рефери с вестью о том, что упомянутый парень тоже травмирован, хотя было очевидно, что валлийский коуч нагло врет. И хитрит, поскольку в таких случаях назначается символическая схватка из трех человек с каждой стороны и все происходит символически. Вот сборная Уэльса и воспользовалась хитростью наставника, вынесла мяч из несиловой схватки и выбросила его за пределы поля, что означало завершение игры.Регби, как известно, хулиганская игра, в которую играют джентльмены и прознав об этом эпизоде, весь регбиный мир принялся издеваться над валлийцами, столь бесчестно обошедшимися с грузинами...Потом была встреча в Японии, на Кубке мира. Осенью 2019 года сборная Уэльса оказалась на голову (или на ярус) сильнее "Лелос" - 43:14. На "Осеннем Кубке Наций" в ноябре 2020-го в провинциальном валлийском городке Лланелли "Драконы" победили с сухим счетом – 18:0. И что особенно важно: субботняя игра этих команд рассматривалась как репетиция перед Кубком мира 2023 года, где Уэльс и Грузия опять будут соперниками.Начало: минус 9Конечно же, на "Принсипалити" аншлаг был и на этот раз. Там практически всегда аншлаг. Гимн обе стороны спели со страсью, это и понятно, поскольку и грузины, и валлийцы вышли на игру почти оптимальными составами, что было знаком уважения "Драконов" к "Лелос". Ожидалась серьезная битва. Трибуны спели вместе с регбистами и началась игра.Ввели мяч грузины, тут же им овладели и вынудили хозяев нарушить правила на убойной дистанции от их ворот. Тедо Абжандадзе пробил безукоризненно, что обнадежило после его фатальных промахов против самоанцев неделей ранее, приведших команду к обидному поражению. 3:0 – этот счет держался вплоть до 20-ой минуты. Сначала атаковали грузины, но хозяево уверенно отбились и закрутили такой вихрь, что казалось бы прочная грузинская оборона просто рассыпалась.На 20-ой и 22-ой минутах Джейк Морган занес две блистательны попытки, первую из которых Рис Присленд четко реализовал, а вторую – промазал. В тот момент на этот промах никто не обратил внимание. Обстановка подсказывала, что валлийцы назабивают столько, сколько захотят, настолько легко набрали хозяева поля эти 12 очков. Оказалось, что на этом они и остановятся и следующий час игры для них пройдет бесплодно.Тайм хоть и прошел под диктовку британцев, но "Лелос" выдержали этот колоссальный натиск и ушли в раздевалку с 9-очковым дефицитом – 3:12.Когда мечта становится реальностьюВторой тайм начался с замены одного столба в стане "Драконов". Затем последовал ввод игру звездной "восьмерки" - Taулупе Фалетау.Вслед за этим - навес мяча, ловить который высоко подпрыгнул вобщем-то невысокий центурион Сандро Тодуа, а в воздухе грузинского вингера решил захватить его рослый валлийский коллега Алекс Катберт, который сделал это грязновато и слава Богу, что Сандро успел сгруппироваться и не свернул себе шею.Катберта, естественно, удалили на 10 минут и тут-то все и началось! Леван Маисашвили тут же ввел в игру ветеранов с 90+ матчей за сборную Шалву Мамукашвили и Лашу Хмаладзе, а также очень сильного в статике столба Нику Абуладзе. Последовала молниеносная многофазовая атака вдоль линии зачетки Уэльса, когда капитан Мераб Шарикадзе выдал отличный пас на Абжандадзе, Тедо моментально пробил ногой на левый фланг, где набежал оставшийся без присмотра Тодуа! Тедо уверенно реализовал и подвел Грузию вплотную к сопернику – 10:12.Тут же засуетился наставник валлийцев Уэйн Пивак, принявшись вводить свежие силы. Маисашвили незамедлительно выпустил двух молодых и физически брутальных парней – столба Сандро Кунтелиа и замка Ладо Чачанидзе. Результат напомнил былые времена, когда в мире никто не мог устоять перед грузинской схваткой. Форварды "Лелос" раз за разом стали подминать под себя британцев и если первый заработанный ими пенальти Абжандадзе промазал, то незамедлительно вышедший вместо него Лука Маткава с гораздо более дальней и неудобной позиции пробил точнейше, тем самым оттблагодарив друзей-здоровяков за предоставленный Шанс – 13:12.! Оставалось выстоять всего 2 минуты, в течение которых деморализованные валлийцы не успели собраться с мыслями.Эта победа была заслужена сборной Грузии честно, в равной борьбе с честным судейством, и теперь самое интересное, что будут говорить отцы "Кубка Шести Наций". Ждем новых отговорок от бессовестных чиновников от регби...

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