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Доходы Грузии от туризма продолжают расти – данные инвесткомпании

Доходы Грузии от туризма продолжают расти – данные инвесткомпании

В феврале доходы Грузии от туризма выросли в три раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T21:55+0400

2023-03-06T21:55+0400

2023-03-06T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Инвестиционная компания Galt & Taggart оценила доходы Грузии от туризма в январе-феврале 2023 года в размере 607 миллиона долларов, на 176,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении на сайте компании. По информации аналитиков компании, в феврале доходы Грузии от туризма выросли в три раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 307 млн долларов. В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года и составил более 3,5 миллиарда долларов. Власти Грузии продолжат развивать туризм в 2023 году >>В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве 1,7 миллиона международных путешественников. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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