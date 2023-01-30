https://sputnik-georgia.ru/20230130/vlasti-gruzii-prodolzhat-razvivat-turizm-v-2023-godu-274366343.html

Власти Грузии продолжат развивать туризм в 2023 году

Власти Грузии продолжат развивать туризм в 2023 году

Новый закон "О туризме" предполагает введение новых правил для туристических компаний и гидов 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T07:01+0400

2023-01-30T07:01+0400

2023-01-30T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Работа над долгосрочным генеральным планом развития Тбилисского международного аэропорта, включая развитие нового терминала и аэродромной инфраструктуры, завершится в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Развитие международных аэропортов необходимо для обеспечения быстрого экономического развития страны и растущей динамики туризма. Отмечается, что в 2023 году также завершатся все работы по разработке закона Грузии "О туризме" . Закон "О туризме" предполагает введение новых правил для туристических компаний и гидов. Действующий на сегодня закон был принят в 1997 году, и с тех пор в него были внесены лишь незначительные изменения. Новый закон полностью соответствует европейскому законодательству и, согласно новым правилам, всем работающим с туристами компаниям придется проходить официальную регистрацию. Рекорд побит: доходы от туризма в Грузии превысили показатель до пандемии >>Речь идет не только о туроператорах, но и о гидах, проводниках и предоставляющих комбинированные услуги лицах. Кроме того, на программу развития новых туристических локаций правительство выделит 200 миллионов лари в 2023 году. Туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии, поэтому правительство реализует проекты, способствующие развитию этой отрасли. Число туристов из России в Грузии выросло в пять раз – новая статистика >>Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, туризм в грузии, национальная администрация туризма грузии, грузия делает ставку на туризм