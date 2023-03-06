https://sputnik-georgia.ru/20230306/gruzinskiy-tennisist-sygraet-na-indian-wells-masters-vmesto-dzhokovicha-275507081.html

Грузинский теннисист сыграет на Indian Wells Masters вместо Джоковича

Грузинский теннисист сыграет на Indian Wells Masters вместо Джоковича

Сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США для участия в соревновании 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T23:39+0400

2023-03-06T23:39+0400

2023-03-06T23:39+0400

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теннис

грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили заменит 22-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США для участия в соревновании. Власти Соединенных Штатов продлили запрет на въезд иностранцев, не прошедших вакцинацию от COVID-19, до 11 мая. Николоз Басилашвили занимает 118-е место в мировом рейтинге ATP, в то время как Новак Джокович возглавляет список. Грузинский теннисист дошел до финала Indian Wells Masters в 2021 году, где проиграл британцу Кэмерону Норрису (6:3, 4:6, 1:6). Просто фантастика: выбывший из турнира Басилашвили все-таки сыграет в Дохе >>Indian Wells Masters пройдет с 8 по 19 марта. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов США. Жеребьевка основной сетки турнира еще не проводилась. Николоз Басилашвили серьезно упал в рейтинге ATP после предыдущего сезона. С начала 2023 года теннисист провел десять матчей, и только в трех из них ему удалось одержать победу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, новак джокович, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах