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Грузинский теннисист сыграет на Indian Wells Masters вместо Джоковича
Грузинский теннисист сыграет на Indian Wells Masters вместо Джоковича
Сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США для участия в соревновании 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T23:39+0400
2023-03-06T23:39+0400
2023-03-06T23:39+0400
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили заменит 22-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США для участия в соревновании. Власти Соединенных Штатов продлили запрет на въезд иностранцев, не прошедших вакцинацию от COVID-19, до 11 мая. Николоз Басилашвили занимает 118-е место в мировом рейтинге ATP, в то время как Новак Джокович возглавляет список. Грузинский теннисист дошел до финала Indian Wells Masters в 2021 году, где проиграл британцу Кэмерону Норрису (6:3, 4:6, 1:6). Просто фантастика: выбывший из турнира Басилашвили все-таки сыграет в Дохе >>Indian Wells Masters пройдет с 8 по 19 марта. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов США. Жеребьевка основной сетки турнира еще не проводилась. Николоз Басилашвили серьезно упал в рейтинге ATP после предыдущего сезона. С начала 2023 года теннисист провел десять матчей, и только в трех из них ему удалось одержать победу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, новак джокович, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, новак джокович, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Грузинский теннисист сыграет на Indian Wells Masters вместо Джоковича
Сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США для участия в соревновании
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили заменит 22-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе.
Сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США для участия в соревновании. Власти Соединенных Штатов продлили запрет на въезд иностранцев, не прошедших вакцинацию от COVID-19, до 11 мая.
Николоз Басилашвили занимает 118-е место в мировом рейтинге ATP, в то время как Новак Джокович возглавляет список. Грузинский теннисист дошел до финала Indian Wells Masters в 2021 году, где проиграл британцу Кэмерону Норрису (6:3, 4:6, 1:6).
Indian Wells Masters пройдет с 8 по 19 марта. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов США. Жеребьевка основной сетки турнира еще не проводилась.
Николоз Басилашвили серьезно упал в рейтинге ATP после предыдущего сезона. С начала 2023 года теннисист провел десять матчей, и только в трех из них ему удалось одержать победу.