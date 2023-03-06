https://sputnik-georgia.ru/20230306/gruziya-i-armeniya-vmeste-izuchat-seysmorezhim-v-samtskhe-dzhavakheti-275487110.html

Грузия и Армения вместе изучат сейсморежим в Самцхе-Джавахети

Грузия и Армения вместе изучат сейсморежим в Самцхе-Джавахети

Регион Самцхе-Джавахети, расположенный на юге Грузии, граничит с Арменией и Турцией 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T14:18+0400

2023-03-06T14:18+0400

2023-03-06T14:23+0400

грузия

новости

армения

георгий шарвашидзе

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Грузия и Армения намерены провести исследование сейсмического режима на территории региона Самцхе-Джавахети, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на МЧС. Договоренность была достигнута между армянским министром по чрезвычайным ситуациям Арменом Памбухчяном и послом Грузии в Армении Георгием Шарвашидзе."Стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере сейсмической безопасности и в качестве пилотного проекта проведут исследование сейсмического режима на территории Самцхе-Джавахетии, а также провести анализ и обмен данными", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС Армении.Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии>>Кроме того, в ходе встречи Памбухчян коснулся армяно-грузинского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций, высоко оценив проделанную работу.Посол Георгий Шарвашидзе поблагодарил за прием и выразил готовность содействовать во всех направлениях сотрудничества.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, георгий шарвашидзе, землетрясения в грузии