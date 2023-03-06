https://sputnik-georgia.ru/20230306/kompanii-v-gruzii-oshtrafovali-za-sliyaniya-v-obkhod-agentstva-konkurentsii-275500134.html
Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции
Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции
Слияния произошли в секторе торговли аксессуарами и предметами роскоши, импорта и продажи сельскохозяйственной техники, а также торговли черными и цветными... 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T18:32+0400
2023-03-06T18:32+0400
2023-03-06T18:32+0400
грузия
экономика
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агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Три компании в Грузии оштрафованы в размере до 32 тысяч лари, каждая за несообщение о слиянии в Национальное агентство конкуренции, говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации агентства, речь идет о сделках о слиянии, которые были осуществлены в четвертом квартале 2022 года без предварительного уведомления Агентства. Изначально дела были возбуждены в отношении пяти экономических агентов, но двое попали в исключения, определенные законом. Слияния произошли в секторе торговли аксессуарами и предметами роскоши, в сфере импорта и продажи сельскохозяйственной техники, в сфере торговли черными и цветными металлами. По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. Агентство конкуренции Грузии изучит слияние Европейского университета с клиникой >>По законодательству Грузии в случае слияния в обход агентства предусмотрен штраф в размере до 5% от оборота компании за предыдущий год. Плата за рассмотрение уведомления о концентрации составляет 5 тысяч лари. В 2022 году были проверены слияния (концентрации) 20 639 компаний, зарегистрированных в Грузии. Агентство дало согласие на шесть слияний. Два слияния были реализованы в обход агентства, за что экономические агенты были оштрафованы на 60 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии
грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии
Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции
Слияния произошли в секторе торговли аксессуарами и предметами роскоши, импорта и продажи сельскохозяйственной техники, а также торговли черными и цветными металлами
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Три компании в Грузии оштрафованы в размере до 32 тысяч лари, каждая за несообщение о слиянии в Национальное агентство конкуренции, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации агентства, речь идет о сделках о слиянии, которые были осуществлены в четвертом квартале 2022 года без предварительного уведомления Агентства. Изначально дела были возбуждены в отношении пяти экономических агентов, но двое попали в исключения, определенные законом.
Согласно решению Агентства конкуренции, указанным компаниям предписано направить в Агентство уведомление об осуществленной концентрации по форме, установленной законодательством.
Слияния произошли в секторе торговли аксессуарами и предметами роскоши, в сфере импорта и продажи сельскохозяйственной техники, в сфере торговли черными и цветными металлами.
По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари.
По законодательству Грузии в случае слияния в обход агентства предусмотрен штраф в размере до 5% от оборота компании за предыдущий год. Плата за рассмотрение уведомления о концентрации составляет 5 тысяч лари.
В 2022 году были проверены слияния (концентрации) 20 639 компаний, зарегистрированных в Грузии. Агентство дало согласие на шесть слияний. Два слияния были реализованы в обход агентства, за что экономические агенты были оштрафованы на 60 тысяч лари.