https://sputnik-georgia.ru/20230306/kompanii-v-gruzii-oshtrafovali-za-sliyaniya-v-obkhod-agentstva-konkurentsii-275500134.html

Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции

Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции

Слияния произошли в секторе торговли аксессуарами и предметами роскоши, импорта и продажи сельскохозяйственной техники, а также торговли черными и цветными... 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T18:32+0400

2023-03-06T18:32+0400

2023-03-06T18:32+0400

грузия

экономика

новости

агентство конкуренции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273251606_0:0:3394:1910_1920x0_80_0_0_ee6451332b21ffacb0bb3c99fd14e503.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Три компании в Грузии оштрафованы в размере до 32 тысяч лари, каждая за несообщение о слиянии в Национальное агентство конкуренции, говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации агентства, речь идет о сделках о слиянии, которые были осуществлены в четвертом квартале 2022 года без предварительного уведомления Агентства. Изначально дела были возбуждены в отношении пяти экономических агентов, но двое попали в исключения, определенные законом. Слияния произошли в секторе торговли аксессуарами и предметами роскоши, в сфере импорта и продажи сельскохозяйственной техники, в сфере торговли черными и цветными металлами. По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. Агентство конкуренции Грузии изучит слияние Европейского университета с клиникой >>По законодательству Грузии в случае слияния в обход агентства предусмотрен штраф в размере до 5% от оборота компании за предыдущий год. Плата за рассмотрение уведомления о концентрации составляет 5 тысяч лари. В 2022 году были проверены слияния (концентрации) 20 639 компаний, зарегистрированных в Грузии. Агентство дало согласие на шесть слияний. Два слияния были реализованы в обход агентства, за что экономические агенты были оштрафованы на 60 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии