https://sputnik-georgia.ru/20230306/mamukelashvili-prodolzhit-igrat-v-nba-275483757.html

Мамукелашвили продолжит играть в NBA

Мамукелашвили продолжит играть в NBA

Ранее грузинский баскетболист играл за "Милуоки Бакс" 06.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Форвард баскетбольной сборной Грузии Сандро Мамукелашвили остается в NBA и продолжит карьеру в "Сан-Антонио Сперс". После того, как 23-летнего грузина отверг "Милуоки Бакс", Мамукелашвили за несколько дней нашел новую команду. Детали контракта не разглашаются. Пятикратный чемпион NBA в этом году выступает скромно. Под руководством легендарного тренера Грегга Поповича "шпоры" одержали 16 побед и 47 поражений и находятся на последнем, 14-м месте. Техасцы в этом сезоне не попадут в плей-офф. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира>>Мамукелашвили упоминается как центровой в официальном пресс-релизе "Сан-Антонио". Однако до сих пор он играл в качестве тяжелого форварда. Не исключено, что техасцы хотят перестроить Мамукелашвили на позицию центра, ведь в команде нет именитых игроков этого амплуа. Мамукелашвили сыграет в "Сан-Антонио" под номером 54. О том, что чемпион NBA 2021 года "Милуоки Бакс" отпустил форварда баскетбольной сборной Грузии Сандро Мамукелашвили из команды стало известно 2 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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