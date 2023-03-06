https://sputnik-georgia.ru/20230306/npo-boyatsya-udara-po-imidzhu-dobrodeteli--politolog-ob-inoagentskom-zakonoproekte-275499532.html

НПО боятся удара по имиджу добродетели – политолог о законопроекте об "иноагентах"

НПО боятся удара по имиджу добродетели – политолог о законопроекте об "иноагентах"

Эксперт прокомментировал законопроекты об "иноагентах", которые обсуждают в парламенте Грузии 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T17:52+0400

2023-03-06T17:52+0400

2023-03-06T18:01+0400

законопроект об иноагентах

грузия

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пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Грузии давно был необходим закон об "иноагентах", так как в последние 30 лет в стране сильно растет влияние внешних сил, считает политолог и журналист Васо Капанадзе. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Эксперт считает, что неправительственные организации и СМИ лишь делают вид, что работают "на благо страны", действуют исключительно в своих личных интересах, интересах Запада, а не Грузии. "Изменится лишь то, что будет поставлен моральный вопрос – кому и чему служат эти организации, финансируемые из-за рубежа? Чьи интересы они проводят? Народ уже сможет четко это увидеть", – считает Капанадзе. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Говоря о том, какая версия законопроекта об иностранном влиянии более приемлема для Грузии, политолог затруднился дать однозначный ответ. Известно, что парламент зарегистрировал так называемую грузинскую и американскую модель законопроекта об "иноагентах". В ходе онлайн-пресс-конференции Капанадзе затронул и тему скандала вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, Михаил Саакашвили нарочно наносит вред собственному здоровью, потому что не хочет сидеть в тюрьме, а хочет отмены наказания или перевода на лечение за границу, считает политолог Васо Капанадзе. "Саакашвили специально вредит своему здоровью. Ухудшение своего состояния он максимально использует для того, чтобы его отпустили или перевели на лечение за границу. В этом вся суть. А что касается его политического веса, то он уже давно является нулевым в Грузии", – считает эксперт. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика, пресс-центр