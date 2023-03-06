https://sputnik-georgia.ru/20230306/npo-boyatsya-udara-po-imidzhu-dobrodeteli--politolog-ob-inoagentskom-zakonoproekte-275499532.html
НПО боятся удара по имиджу добродетели – политолог о законопроекте об "иноагентах"
НПО боятся удара по имиджу добродетели – политолог о законопроекте об "иноагентах"
Эксперт прокомментировал законопроекты об "иноагентах", которые обсуждают в парламенте Грузии 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T17:52+0400
2023-03-06T17:52+0400
2023-03-06T18:01+0400
законопроект об иноагентах
грузия
новости
политика
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1f/267020004_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_a32c1e3e3ba06a2b5facc22ac040580d.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Грузии давно был необходим закон об "иноагентах", так как в последние 30 лет в стране сильно растет влияние внешних сил, считает политолог и журналист Васо Капанадзе. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Эксперт считает, что неправительственные организации и СМИ лишь делают вид, что работают "на благо страны", действуют исключительно в своих личных интересах, интересах Запада, а не Грузии. "Изменится лишь то, что будет поставлен моральный вопрос – кому и чему служат эти организации, финансируемые из-за рубежа? Чьи интересы они проводят? Народ уже сможет четко это увидеть", – считает Капанадзе. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Говоря о том, какая версия законопроекта об иностранном влиянии более приемлема для Грузии, политолог затруднился дать однозначный ответ. Известно, что парламент зарегистрировал так называемую грузинскую и американскую модель законопроекта об "иноагентах". В ходе онлайн-пресс-конференции Капанадзе затронул и тему скандала вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, Михаил Саакашвили нарочно наносит вред собственному здоровью, потому что не хочет сидеть в тюрьме, а хочет отмены наказания или перевода на лечение за границу, считает политолог Васо Капанадзе. "Саакашвили специально вредит своему здоровью. Ухудшение своего состояния он максимально использует для того, чтобы его отпустили или перевели на лечение за границу. В этом вся суть. А что касается его политического веса, то он уже давно является нулевым в Грузии", – считает эксперт. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1f/267020004_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_af9f104a0982b2cdb07d6f50a4488ef8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика, пресс-центр
законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика, пресс-центр
НПО боятся удара по имиджу добродетели – политолог о законопроекте об "иноагентах"
17:52 06.03.2023 (обновлено: 18:01 06.03.2023)
Эксперт прокомментировал законопроекты об "иноагентах", которые обсуждают в парламенте Грузии
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Грузии давно был необходим закон об "иноагентах", так как в последние 30 лет в стране сильно растет влияние внешних сил, считает политолог и журналист Васо Капанадзе.
В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Те люди, которые занимаются тем, что продвигают интересы Запада в нашей стране, рискуют получить имиджевый удар, так как согласно закону их финансовая деятельность станет достоянием общественности", – говорит Капанадзе.
Эксперт считает, что неправительственные организации и СМИ лишь делают вид, что работают "на благо страны", действуют исключительно в своих личных интересах, интересах Запада, а не Грузии.
"Изменится лишь то, что будет поставлен моральный вопрос – кому и чему служат эти организации, финансируемые из-за рубежа? Чьи интересы они проводят? Народ уже сможет четко это увидеть", – считает Капанадзе.
Говоря о том, какая версия законопроекта об иностранном влиянии более приемлема для Грузии, политолог затруднился дать однозначный ответ. Известно, что парламент зарегистрировал так называемую грузинскую и американскую модель законопроекта об "иноагентах".
"Как известно, законопроекты будут переданы на рассмотрение Венецианской комиссии, и многое будет зависеть от ее заключения. Думаю, что один из них в любом случае будет принят", – заявил Капанадзе.
В ходе онлайн-пресс-конференции Капанадзе затронул и тему скандала вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По его словам, Михаил Саакашвили нарочно наносит вред собственному здоровью, потому что не хочет сидеть в тюрьме, а хочет отмены наказания или перевода на лечение за границу, считает политолог Васо Капанадзе.
"Саакашвили специально вредит своему здоровью. Ухудшение своего состояния он максимально использует для того, чтобы его отпустили или перевели на лечение за границу. В этом вся суть. А что касается его политического веса, то он уже давно является нулевым в Грузии", – считает эксперт.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу.