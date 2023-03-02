https://sputnik-georgia.ru/20230302/zachem-gruzii-zakon-ob-inoagentakh-argumenty-storonnikov-i-protivnikov-275399930.html

Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников

Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников

Против законопроекта выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН и другие 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T17:56+0400

2023-03-02T17:56+0400

2023-03-02T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Инициирование в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вызвало крайне негативную реакцию не только со стороны оппонентов власти, но и Запада. Авторы законопроекта – депутаты, которые откололись правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Критики же увидели в законопроекте угрозу для демократии в Грузии.Согласно законопроекту, агенты иностранного влияния – это исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? После того, как противники начали говорить, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.Запад категорически противПредложенный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вызывает серьезную озабоченность, и его принятие несовместимо с нормами и ценностями Евросоюза, сказал пресс-спикер Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По его словам, это два из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обеспокоенность выразила и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. "Хотя прозрачность может вызывать законную озабоченность, она не должна достигаться в ущерб эффективному осуществлению некоммерческими организациями и средствами массовой информации своих прав и свобод, и осуществлению их законной деятельности", – говорится в письме Миятович председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>По ее словам, требования к отчетности должны быть установлены на равной и непредвзятой основе независимо от источников дохода.При этом Миятович напомнила о том, что Европейский суд по правам человека признал российский закон об иноагентах нарушающим права человека. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сказал, что предложенный в Грузии законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии.Закон об "иноагентах" может сказаться на отношениях: МИД Норвегии предупредил Грузию>>При этом Прайс отметил, что грузинский законопроект основан не на американском "Акте о регистрации иностранных агентов" (FARA), как об этом заявили авторы, а на российском и венгерском законодательстве.О том, что Грузии не нужна ни одна из предложенных "Силой народа" версий закона об "иноагентах", заявила посол США в Грузии Келли Дегнан."Очевидно, что Грузии не нужен этот закон, даже эта версия (аналог американского FARA). Также очевидно, что тот, кто проголосует за этот проект, напрямую будет ответственен за нанесение вреда евроатлантическому будущему Грузии", – сказала Дегнан журналистам. При этом она задалась вопросом, какова реальная цель инициативы принять в Грузии закон об "иноагентах".ООН обеспокоена грузинским законопроектом "О прозрачности иностранного влияния">>В свою очередь представительство ООН в Грузии предупредило власти о том, что принятие закона об "иноагентах" может помешать деятельности ООН в рамках Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития, стратегии страны, подписанной вместе с правительством Грузии."Стигматизация деятельности гражданского общества может оставить незащищенные и уязвимые группы без надлежащей помощи, включая лиц с ОВЗ, беженцев, представителей меньшинств, пожилых людей, женщин, молодежи, детей, жертв домашнего насилия и других", – говорится в заявлении.Аргументы "за"Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" считают преувеличенными опасения партнеров. По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" полностью соответствует стандартам прав человека, тогда как американский закон FARA – "полная катастрофа". Раскритиковал он и российский закон об иноагентах. Граждане Грузии имеют право знать, какие финансовые ресурсы стоят за теми людьми, которые участвуют в формировании политических решений, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили."Опасный сигнал" - спикер парламента о планах президента Грузии по закону об иноагентах>>По его словам, в Грузии бюджет всех партий меньше, чем только у четырех НПО. К примеру, в 2022 году партии получили 12 миллионов лари из госбюджета и еще 750 тысяч лари в качестве пожертвований. При этом Папуашвили отметил, что во время рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии учтет обеспокоенность своих партнеров.Исполнительный секретарь правящей партии, лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе напомнил о том, что представители некоторых НПО в Грузии требовали отставки правительства. "Никто в Европе и Америке не может себе представить, что представитель НПО это сделает. Как минимум давайте дадим народу возможность хотя бы знать, кто их финансирует", – заявил Мдинарадзе.В "Грузинской мечте" ответили на критику представителя Госдепа США>>При этом Мдинарадзе обвинил в тиражировании ложного нарратива всех, кто называет альтернативный законопроект "Силы народа" (аналог американского закона FARA) российским законом. "Сила народа" заговорила о важности создания строгих рамок касательно иностранного финансирования неправительственных организаций в Грузии в конце ноября 2022 года. Лидеры движении заявили, что нынешняя практика финансирования НПО из-за рубежа создает угрозы суверенитету страны. При этом "Сила народа" подчеркнула, что большая часть финансирования из США предназначена именно для НПО – эти деньги получает не Грузия, а американская агентура. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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