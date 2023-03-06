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Промежуточные выборы в Грузии: стартовал конкурс по отбору членов участковых комиссий

Промежуточные выборы в Грузии: стартовал конкурс по отбору членов участковых комиссий

В десяти окружных избирательных комиссиях должно быть избрано 1 312 членов участковых комиссий 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T17:11+0400

2023-03-06T17:11+0400

2023-03-06T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В окружных избирательных комиссиях проводится конкурс по отбору руководящих лиц и членов участковых избирательных комиссий промежуточных и внеочередных выборов, которые пройдут в Грузии 29 апреля. Как заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани, в десяти окружных избирательных комиссиях должно быть избрано 1 312 членов участковых комиссий, в том числе 492 руководящих лица. Регистрация кандидатов стартовала в понедельник, 6 марта, и завершится в четверг, 9 марта. Конкурсная документация может быть представлена в соответствующую окружную избирательную комиссию как в материальном виде, так и через специальную электронную платформу – konkursi.cec.gov.ge.Детальная информация об условиях конкурса, сроках и процедуре отбора размещена на официальном сайте ЦИК, информацию также можно получить в окружных избирательных комиссиях или по телефону – 2 51 00 51. "Обращаемся к окружным избирательным комиссиям с просьбой провести процесс по отбору руководящих лиц и членов участковых избирательных комиссий в соответствии с новыми требованиями и критериями избирательного законодательства Грузии и способствовать проведению отборочного конкурса с высоким качеством прозрачности", – заявила Иоселиани журналистам. Сами выборы пройдут на 164 участках 29 апреля. На выборах жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламент от Поти, Сенаки и Хоби, мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси и мэров районов Цагери и Терджола. Промежуточные выборы в Грузии: стартовала предвыборная кампания >>Выборы будут проходить по электронной системе, при этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе. Регистрация партий, избирательных блоков и инициативных групп завершится 24 марта. Их порядковые номера в бюллетенях будут известны после 30 марта. В тот же день начнут свою работу районные избирательные комиссии. На сегодняшний день регистрацию для участия в выборах прошли уже три партии: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Европейская Грузия – движение за свободу" и "Стратегия Агмашенебели".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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