https://sputnik-georgia.ru/20230228/promezhutochnye-vybory-v-gruzii-startovala-predvybornaya-kampaniya-275338428.html

Промежуточные выборы в Грузии: стартовала предвыборная кампания

Промежуточные выборы в Грузии: стартовала предвыборная кампания

Впервые в истории Грузии система электронного голосования будет применена в крупном масштабе 28.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани объявила о начале предвыборной кампании перед промежуточными мажоритарными выборами в парламент Грузии и пяти районных совещательных органов (сакребуло), а также мэров двух городов.Сами выборы пройдут на 164 участках 29 апреля. На выборах жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламент от Поти, Сенаки и Хоби, мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси и мэров районов Цагери и Терджола. Выборы будут проходить по электронной системе, при этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе. Именно от соблюдения избирательного законодательства, правил предвыборной агитации, точного и правильного информирования избирателей будет зависеть демократичность ведения избирательного процесса и успешное внедрение технологий, добавила она. Промежуточные выборы в Грузии: "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов>>По ее словам, избирательная администрация готова и делает все для того, чтобы избирательный процесс проходил в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне. Регистрация партий, избирательных блоков и инициативных групп завершится 24 марта. Их порядковые номера в бюллетенях будут известны после 30 марта. В тот же день начнут свою работу районные избирательные комиссии. Акции, беспорядки, смена Кабмина: каким будет 2023 год для Грузии? Прогноз экспертов>>На сегодняшний день регистрацию для участия в выборах прошли уже три партии: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Европейская Грузия – движение за свободу" и "Стратегия Агмашенебели".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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