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Сняты ограничения на дороге в высокогорную Сванети
Сняты ограничения на дороге в высокогорную Сванети
На прошлой неделе в высокогорных регионах Грузии выпал снег, из-за чего были введены ограничения для автомобилистов 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T20:44+0400
2023-03-06T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Специальный режим движения для легковых автомобилей отменили на участке дороги, соединяющей регионы Самегрело и Сванети.На 70-138 км участка (Хаиши-Местиа) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили легковые автомобили могли передвигаться только с использованием противоскользящих цепей, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Благодаря очистительным работам ограничение было снято.Верхний Ларс сегодня: открыт один участок дороги к границе с Россией >>Между тем на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) указанной автодороги запрещается движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест.При этом на 138-186 км участка (Местиа-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.На 1-30 км участка (Зугдиди-Джвари) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, общество, сванети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, общество, сванети, департамент автомобильных дорог
Сняты ограничения на дороге в высокогорную Сванети
На прошлой неделе в высокогорных регионах Грузии выпал снег, из-за чего были введены ограничения для автомобилистов
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Специальный режим движения для легковых автомобилей отменили на участке дороги, соединяющей регионы Самегрело и Сванети.
На 70-138 км участка (Хаиши-Местиа) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили легковые автомобили могли передвигаться только с использованием противоскользящих цепей, говорится в сообщении
Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Благодаря очистительным работам ограничение было снято.
Между тем на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) указанной автодороги запрещается движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест.
При этом на 138-186 км участка (Местиа-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с использованием противобуксовочных цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.
На 1-30 км участка (Зугдиди-Джвари) движение свободно.