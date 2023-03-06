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Точность бросков Шенгелия принесла победу "Виртусу"
Точность бросков Шенгелия принесла победу "Виртусу"
Благодаря Торнике Шенгелия команда "Виртус" выиграла со счетом 91:90 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T12:35+0400
2023-03-06T12:35+0400
2023-03-06T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бросок капитана баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия принес победу итальянскому "Виртусу" в матче 20 тура чемпионата Италии. Соперником "Виртуса" была "Тортона" — команда, которой клуб Шенгелия проиграл в финале Кубка Италии перед открытием трансферного окна. За 14 секунд до финальной сирены счет на табло был ничейным. Сразу после тайм-аута мяч перешел к Торнике Шенгелия против которого сфолил американский легионер гостей Демонте Харпер и грузинскому баскетболисту выпало выполнять штрафные. Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира>>Торнике Шенгелия реализовал один из двух бросков и принес команде победу. Итоговый счет матча 91:90. Шенгелия набрал семь очков, сделал пять подборов, пять передач и один перехват. Он забил один из двух двухочковых и реализовал пять из восьми штрафных бросков. "Виртус" одержал 16 побед в 20 турах и лидирует в турнирной таблице вместе с "Миланом". Следующий матч клуба Торнике Шенгелия состоится 12 марта против "Венеции".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, торнике шенгелия, новости, грузия
спорт, торнике шенгелия, новости, грузия
Точность бросков Шенгелия принесла победу "Виртусу"
Благодаря Торнике Шенгелия команда "Виртус" выиграла со счетом 91:90
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Бросок капитана баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия принес победу итальянскому "Виртусу" в матче 20 тура чемпионата Италии.
Соперником "Виртуса" была "Тортона" — команда, которой клуб Шенгелия проиграл в финале Кубка Италии перед открытием трансферного окна.
За 14 секунд до финальной сирены счет на табло был ничейным. Сразу после тайм-аута мяч перешел к Торнике Шенгелия против которого сфолил американский легионер гостей Демонте Харпер и грузинскому баскетболисту выпало выполнять штрафные.
Торнике Шенгелия реализовал один из двух бросков и принес команде победу. Итоговый счет матча 91:90. Шенгелия набрал семь очков, сделал пять подборов, пять передач и один перехват. Он забил один из двух двухочковых и реализовал пять из восьми штрафных бросков.
"Виртус" одержал 16 побед в 20 турах и лидирует в турнирной таблице вместе с "Миланом". Следующий матч клуба Торнике Шенгелия состоится 12 марта против "Венеции".