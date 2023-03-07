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Эрдоган: непригодными для проживания после землетрясений оказались 230 тыс зданий
Эрдоган: непригодными для проживания после землетрясений оказались 230 тыс зданий
Турецкие власти планируют построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T21:14+0400
2023-03-07T21:14+0400
2023-03-07T21:17+0400
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Тбилиси, 7 мар — Sputnik. Не менее 230 тысяч зданий в Турции пришли в непригодность или обрушились в результате землетрясений 6 февраля, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.Власти, добавил он, планируют построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов для пострадавших от стихии.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции 2023
Эрдоган: непригодными для проживания после землетрясений оказались 230 тыс зданий
21:14 07.03.2023 (обновлено: 21:17 07.03.2023)
Турецкие власти планируют построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов
Тбилиси, 7 мар — Sputnik.
Не менее 230 тысяч зданий в Турции пришли в непригодность или обрушились в результате землетрясений 6 февраля, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости
.
"В 11 затронутых землетрясениями провинциях обрушились, находятся под угрозой обрушения и тяжело повреждены более 230 тысяч зданий", – сказал Эрдоган журналистам.
Власти, добавил он, планируют построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов для пострадавших от стихии.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.