https://sputnik-georgia.ru/20230307/erdogan-neprigodnymi-dlya-prozhivaniya-posle-zemletryaseniy-okazalis-230-tys-zdaniy-275544940.html

Эрдоган: непригодными для проживания после землетрясений оказались 230 тыс зданий

Эрдоган: непригодными для проживания после землетрясений оказались 230 тыс зданий

Турецкие власти планируют построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T21:14+0400

2023-03-07T21:14+0400

2023-03-07T21:17+0400

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землетрясение в турции 2023

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Тбилиси, 7 мар — Sputnik. Не менее 230 тысяч зданий в Турции пришли в непригодность или обрушились в результате землетрясений 6 февраля, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.Власти, добавил он, планируют построить 405 тысяч жилых единиц и 83 тысячи сельских домов для пострадавших от стихии.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии в Турции стали более 46 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, турция, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции 2023