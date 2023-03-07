https://sputnik-georgia.ru/20230307/gruzinskaya-komanda-po-futzalu-sygraet-s-belgiey-za-vykhod-na-chm-2024-275529027.html

Грузинская команда по футзалу сыграет с Бельгией за выход на ЧМ-2024

Грузинская команда по футзалу сыграет с Бельгией за выход на ЧМ-2024

На данный момент грузинская команда лидирует в группе с 9 очками, а у соперника 6 очков 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T16:41+0400

2023-03-07T16:41+0400

2023-03-07T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу проведет 7 марта последний матч основного раунда отборочного этапа чемпионата мира 2024 в гостях против Бельгии. Команда Автандила Асатиани начала подготовку к предстоящей игре в Тбилиси 1 марта, а 4 марта вылетела в Бельгию. Накануне матча команда провела тренировку на принимающей арене. Грузия выиграла первый матч между сборными Грузии и Бельгии в Тбилиси со счетом 4:2. На данный момент грузинская команда лидирует в группе с 9 очками, а у соперника 6 очков. Перед встречей со сборной Грузии Бельгия обыграла аутсайдера группы (Австрию) со счетом 6:1. Вместе с победителями групп в элитный раунд отборочных матчей чемпионата мира выйдут четыре лучших команды, занявших вторые места. Матч Бельгия-Грузия начнется в 22:30 по тбилисскому времени. Сайт Федерации футбола предложит болельщикам прямую трансляцию матча. Место поведения чемпионата мира 2024 года пока не определено. Действующим чемпионом является команда Португалии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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