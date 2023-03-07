https://sputnik-georgia.ru/20230307/gruzinskiy-multfilm-karmannyy-chelovechek-udostoilsya-dvukh-nagrad-275501280.html

Грузинский мультфильм "Карманный человечек" удостоился двух наград

Грузинский мультфильм "Карманный человечек" удостоился двух наград

Премьера анимации "Карманный человечек" состоялась в 2017 году 07.03.2023, Sputnik Грузия

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анна чубинидзе

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузино-французский анимационный фильм "Карманный человечек" Анны Чубинидзе получил две награды, об этом иллюстратор сообщила в соцсети. Мультфильм получил свои 18 и 19 по счету награды на Providence Children's Film Festival (Род-Айленд, США) и Carrousel international du film de Rimouski (Канада). "Карманный человечек" – это история о маленьком человечке по имени Эдгар. Он живет в старом чемодане и однажды знакомится со слепым прохожим. Вскоре Эдгар не только становится его другом, но и проводником. А через это знакомство для себя открывает до сих пор незнакомый реальный мир. Названы победители Тбилисского международного анимационного фестиваля>>Диалогов в мультфильме нет – герои общаются друг с другом посредством музыки, шумов и звуками разных стихий. Над семиминутной лентой "Карманный человечек" работали грузинский иллюстратор Анна Чубинидзе с французским коллегой и художником Марион Шарье. Мультфильм снимали на базе грузинской киностудии "Квали ХХI" при сотрудничестве с французской компанией Folimage. Премьера фильма "Карманный человечек" состоялась 25 февраля 2017 года в США в рамках Нью-Йоркского международного детского кинофестиваля. Впервые со своим проектом "Карманный человек" Анна Чубинидзе появилась на Международном анимационном фестивале в Никози (регион Шида Картли) в 2015 году. Там идею Чубинидзе приметили зарубежные аниматоры и пригласили во Францию, на Международный фестиваль анимационного кино в Анси. А уже в Анси проект грузинского иллюстратора заинтересовал французскую анимационную компанию Folimage.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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