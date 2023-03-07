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https://sputnik-georgia.ru/20230307/gruziya-prinimaet-uchastie-v-yaponskoy-vystavke-foodex-japan-2023-275543983.html
Грузия принимает участие в японской выставке "Foodex Japan 2023"
Грузия принимает участие в японской выставке "Foodex Japan 2023"
По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T19:21+0400
2023-03-07T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии (Foodex Japan 2023) в Токио, сообщает пресс-служба Национального агентства вина. В выставке из Грузии принимают участие 16 компаний производителей вина. Выставка проходит с 1976 года и она является одной из самых масштабных мероприятий Азии. Грузинские компании имеют возможность участия в данной выставке с 2015 года. После пандемии коронавируса, то есть после 2019 года, это будет самым масштабным представлением грузинского вина в Японии, отметили в агентства вина. В рамках выставки представители Национального агентства вина проведут встречи с японскими маркетинговыми и консультационными компаниями. Япония является одним из стратегических рынков Грузии, где первое масштабное представление грузинского вина состоялось в 2014 году. В последующие годы грузинские компании принимали участие в выставках "Foodex Japan" и "Wine and Gourmet Japan". Для японских профессионалов отрасли и журналистов состоялись туры в Грузии, грузинское вино представили в разных городах Японии. В результате осуществленных активностей экспорт грузинского вина в Японии возрастает. По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, япония, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, япония, грузинское вино, вино и виноделие грузии

Грузия принимает участие в японской выставке "Foodex Japan 2023"

19:21 07.03.2023 (обновлено: 19:27 07.03.2023)
© National Wine Agency of GeorgiaГрузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии
Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
© National Wine Agency of Georgia
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По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии (Foodex Japan 2023) в Токио, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.
В выставке из Грузии принимают участие 16 компаний производителей вина.

"Участие в данной выставке является лучшей возможностью популяризации продукции в Японии, входа на рынок и основания, также поиска японских компании-дистрибьюторов", – говорится в сообщении агентства.

Выставка проходит с 1976 года и она является одной из самых масштабных мероприятий Азии. Грузинские компании имеют возможность участия в данной выставке с 2015 года.
После пандемии коронавируса, то есть после 2019 года, это будет самым масштабным представлением грузинского вина в Японии, отметили в агентства вина.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии
Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии
© National Wine Agency of Georgia
В рамках выставки представители Национального агентства вина проведут встречи с японскими маркетинговыми и консультационными компаниями.
Япония является одним из стратегических рынков Грузии, где первое масштабное представление грузинского вина состоялось в 2014 году. В последующие годы грузинские компании принимали участие в выставках "Foodex Japan" и "Wine and Gourmet Japan".
© National Wine Agency of GeorgiaГрузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии
Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2023
Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии
© National Wine Agency of Georgia
Для японских профессионалов отрасли и журналистов состоялись туры в Грузии, грузинское вино представили в разных городах Японии.
В результате осуществленных активностей экспорт грузинского вина в Японии возрастает. По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года.
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