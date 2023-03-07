https://sputnik-georgia.ru/20230307/gruziya-prinimaet-uchastie-v-yaponskoy-vystavke-foodex-japan-2023-275543983.html

Грузия принимает участие в японской выставке "Foodex Japan 2023"

Грузия принимает участие в японской выставке "Foodex Japan 2023"

По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T19:21+0400

2023-03-07T19:21+0400

2023-03-07T19:27+0400

грузия

новости

экономика

национальное агентство вина

япония

грузинское вино

вино и виноделие грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275542789_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_5b17277f2b62f1eaa055bd5378830579.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии (Foodex Japan 2023) в Токио, сообщает пресс-служба Национального агентства вина. В выставке из Грузии принимают участие 16 компаний производителей вина. Выставка проходит с 1976 года и она является одной из самых масштабных мероприятий Азии. Грузинские компании имеют возможность участия в данной выставке с 2015 года. После пандемии коронавируса, то есть после 2019 года, это будет самым масштабным представлением грузинского вина в Японии, отметили в агентства вина. В рамках выставки представители Национального агентства вина проведут встречи с японскими маркетинговыми и консультационными компаниями. Япония является одним из стратегических рынков Грузии, где первое масштабное представление грузинского вина состоялось в 2014 году. В последующие годы грузинские компании принимали участие в выставках "Foodex Japan" и "Wine and Gourmet Japan". Для японских профессионалов отрасли и журналистов состоялись туры в Грузии, грузинское вино представили в разных городах Японии. В результате осуществленных активностей экспорт грузинского вина в Японии возрастает. По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, япония, грузинское вино, вино и виноделие грузии