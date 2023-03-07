https://sputnik-georgia.ru/20230307/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii---v-fevrale-vyyavleny-sotni-narusheniy-275518408.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в феврале выявлены сотни нарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в феврале выявлены сотни нарушений

Больше всего нарушений выявлено в регионе Кахети 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за защитой окружающей среды Грузии в феврале этого года выявили 305 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства. Из них 258 касаются незаконной добычи-транспортировке древесины, а 47 фактов – нарушения технического регламента лесопилок, а 11 фактов содержат признаки нарушения уголовного кодекса. Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько нарушений выявлено в 2022 году?>>Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 118 случаев, далее следует Квемо Картли – 44 факта, Самегрело - Земо Сванети – 30, Имерети – 25, Самцхе-Джавахети – 16, Шида Картли – 8, Аджария – 7, Мцхета-Мтианети – 6, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 2 и Гурия – 2. В целом изъято более 274 кубических метров незаконно добытой древесины. За этот же период выявлено 45 фактов нарушения технического регламента лесопилок, изъято две незарегистрированные лесопилки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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