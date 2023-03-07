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"Просто вау" – организаторы ITB Berlin о гала-приеме Грузии
"Просто вау" – организаторы ITB Berlin о гала-приеме Грузии
Слоган Грузии на международной выставке ITB Berlin "Безграничное гостеприимство" 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T10:54+0400
2023-03-07T10:54+0400
2023-03-07T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Организаторы международной туристической выставки ITB Berlin 2023 откликнулась на гала-прием, устроенный Грузией в день открытия мероприятия, назвав его просто ошеломляющим и впечатляющим. Международная выставка ITB Berlin, где в этом году Грузия стала страной-хозяйкой, открылась грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Мероприятие продлится до 9 марта. ITB Berlin также пишет, что изумлены программой, которую представила Грузия: этноджаз, электронные мотивы, классическая и традиционная музыка, концерт грузинского национального балета Сухишвили и симфонического оркестра Грузии, а также традиционное грузинское многоголосье в исполнении ансамбля Рустави. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Перед участниками мероприятия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Премьер Грузии выступил на открытии туристической выставки в Берлине>>Грузинская программа на ITB BerlinОколо 80 представителей турсектора Грузии в ходе проведения выставки будут проводить презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". 7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. 8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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itb berlin, грузия, туризм, новости
itb berlin, грузия, туризм, новости
"Просто вау" – организаторы ITB Berlin о гала-приеме Грузии
10:54 07.03.2023 (обновлено: 11:10 07.03.2023)
Слоган Грузии на международной выставке ITB Berlin "Безграничное гостеприимство"
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Организаторы международной туристической выставки ITB Berlin 2023 откликнулась на гала-прием, устроенный Грузией в день открытия мероприятия, назвав его просто ошеломляющим и впечатляющим.
Международная выставка ITB Berlin, где в этом году Грузия стала страной-хозяйкой, открылась грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Мероприятие продлится до 9 марта.
"Просто вау! Безграничная грузинская культура: от зарождения виноградарства до современного авангардного искусства – какое впечатляющее путешествие по культурному и этническому разнообразию страны на Кавказе!" – говорится в сообщении ITB Berlin в соцсети.
ITB Berlin также пишет, что изумлены программой, которую представила Грузия: этноджаз, электронные мотивы, классическая и традиционная музыка, концерт грузинского национального балета Сухишвили и симфонического оркестра Грузии, а также традиционное грузинское многоголосье в исполнении ансамбля Рустави.
"Откройте безграничное гостеприимство Грузии в течение последующих трех дней в впечатляющем павильоне Грузии на ITB Berlin", – подчеркнуто в сообщении.
Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".
На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Перед участниками мероприятия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузинская программа на ITB Berlin
Около 80 представителей турсектора Грузии в ходе проведения выставки будут проводить презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах.
В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы.
Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме".
7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии.
8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций.
Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы.
В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.