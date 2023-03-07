https://sputnik-georgia.ru/20230307/prosto-vau---itb-berlin-o-galaprieme-gruzii-275513087.html

"Просто вау" – организаторы ITB Berlin о гала-приеме Грузии

"Просто вау" – организаторы ITB Berlin о гала-приеме Грузии

Слоган Грузии на международной выставке ITB Berlin "Безграничное гостеприимство" 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T10:54+0400

2023-03-07T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Организаторы международной туристической выставки ITB Berlin 2023 откликнулась на гала-прием, устроенный Грузией в день открытия мероприятия, назвав его просто ошеломляющим и впечатляющим. Международная выставка ITB Berlin, где в этом году Грузия стала страной-хозяйкой, открылась грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Мероприятие продлится до 9 марта. ITB Berlin также пишет, что изумлены программой, которую представила Грузия: этноджаз, электронные мотивы, классическая и традиционная музыка, концерт грузинского национального балета Сухишвили и симфонического оркестра Грузии, а также традиционное грузинское многоголосье в исполнении ансамбля Рустави. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Перед участниками мероприятия выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Премьер Грузии выступил на открытии туристической выставки в Берлине>>Грузинская программа на ITB BerlinОколо 80 представителей турсектора Грузии в ходе проведения выставки будут проводить презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". 7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. 8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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itb berlin, грузия, туризм, новости