https://sputnik-georgia.ru/20230306/premer-gruzii-vystupil-na-otkrytii-turisticheskoy-vystavke-v-berline-275507412.html

Премьер Грузии выступил на открытии туристической выставки в Берлине

Премьер Грузии выступил на открытии туристической выставки в Берлине

В рамках гала-открытия выставки прошло специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура" 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T23:52+0400

2023-03-06T23:52+0400

2023-03-06T23:59+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Грузия на протяжении тысячелетий была эпицентром многих цивилизаций, мишенью великих империй, часто предметом споров между ними, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в качестве главы страны-хозяйки ITB Berlin в рамках гала-открытия выставки. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, пройдет с 7 до 9 марта. Лозунг Грузии – "Безграничное гостеприимство". По словам премьера, Грузия также отличается своей природой. Трудно найти территорию с таким же природным разнообразием и богатой культурой. На этой небольшой территории находятся почти все зоны климата, существующие на поверхности земли, от субтропической до зоны вечных снегов и ледников. "В такой среде и историческом процессе формировалась наша грузинская идентичность и культура, толерантная, уважительная ко всем культурам и различиям, и характер грузинского человека", – сказал премьер. В Берлине провели презентацию туристического потенциала Грузии >>В рамках гала-открытия выставки прошло специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура", на котором была представлена история грузинской культуры, современное искусство, этно-джаз, классическая и электронная музыка, грузинский национальный балет и так далее. В день открытия выставки гости смогли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии провели презентацию на стенде Грузии, размещенном на 950 квадратных метрах. Крупнейшая международная туристическая выставка открывается в Берлине >>В рамках выставки прошли дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. В 2019 году, до пандемии коронавируса, выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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