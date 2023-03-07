https://sputnik-georgia.ru/20230307/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-275510026.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

В 2022 году в аэропортах Грузии было совершено 21,5 тысячи рейсов, что на 42,8% больше, чем в 2021 году 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T09:01+0400

2023-03-07T09:01+0400

2023-03-07T09:25+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. В 2022 году аэропорты Грузии обслужили 4,5 миллиона пассажиров, что на 79% больше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", грузинские аэропорты в прошлом году приняли около 2,2 миллиона пассажиров (на 75,7% больше, чем в 2021 году), а из аэропортов вылетело около 2,3 миллиона человек (на 82,4% больше, чем в 2021 году). Кроме того в прошлом году объем грузопотока (включая почту) в аэропортах страны составил 17,9 тысячи тонн. Из них 83,2% - полученные грузы, а 16,8% - отправленные. В 2022 году в аэропортах Грузии было совершено 21,5 тысячи рейсов, что на 42,8% больше, чем в 2021 году. Аэропортами в Тбилиси и Батуми теперь управляет французская компания >>По статистике, воздушным транспортом Грузии в 2022 году было перевезено 178,1 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 412,2 миллиона пассажиро-километров. За указанный период количество перевезенных пассажиров на 94,9%, а объем пассажирооборота на 138,3% превышает соответствующие показатели 2021 года. В 2022 году воздушным транспортом Грузии было перевезено 667 тысяч тонн грузов, а объем грузооборота составил 1,2 миллиона тонн-километра. По сравнению с 2021 годом объем перевезенных грузов увеличился на 53,7%, а объем грузооборота увеличился на 52,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, авиасообщение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"