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Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T11:23+0400
2023-03-07T11:23+0400
2023-03-07T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали 47-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении МВД Грузии. Инцидент произошел 6 марта во дворе бизнес-центра рядом со станцией метро "Делиси" в столичном районе СабурталоПо данным следствия, обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 50-летнему мужчине и скрылся c места происшествия. Стрельба в Тбилиси – мужчину ранили из оружия около метро "Делиси">>Полиция задержала обвиняемого вскоре после случившегося, огнестрельное оружие изъято в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и противоправного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия. Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
11:23 07.03.2023 (обновлено: 11:41 07.03.2023)
Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали 47-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении МВД Грузии.
Инцидент произошел 6 марта во дворе бизнес-центра рядом со станцией метро "Делиси" в столичном районе Сабуртало
По данным следствия
, обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 50-летнему мужчине и скрылся c места происшествия.
Полиция задержала обвиняемого вскоре после случившегося, огнестрельное оружие изъято в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и противоправного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.