https://sputnik-georgia.ru/20230307/strelba-v-tbilisi--obvinyaemyy-zaderzhan-po-goryachim-sledam-275515959.html

Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам

Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам

Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет 07.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали 47-летнего мужчину по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении МВД Грузии. Инцидент произошел 6 марта во дворе бизнес-центра рядом со станцией метро "Делиси" в столичном районе СабурталоПо данным следствия, обвиняемый нанес несколько огнестрельных ранений 50-летнему мужчине и скрылся c места происшествия. Стрельба в Тбилиси – мужчину ранили из оружия около метро "Делиси">>Полиция задержала обвиняемого вскоре после случившегося, огнестрельное оружие изъято в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и противоправного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия. Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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