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Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1

Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1

Отмечается в определенной степени чрезмерное укрепление лари, считают аналитики 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T21:38+0400

2023-03-07T21:38+0400

2023-03-07T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 2,5973 GEL/$1. Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%. Надолго ли укрепился грузинский лари – мнение аналитиков. Укрепление национальной валюты Грузии служит важным ориентиром обменного курса лари в краткосрочной и даже годовой перспективе, считают аналитики TBC Capital. В связи с этим, по оценке TBC Capital, если бы средний курс лари на 2 марта текущего года соответствовал его долгосрочной тенденции, то лари был бы на уровне 2,93 по отношению к евро и 2,75 по отношению к доллару. По информации TBC Capital, в январе чистая покупка долларов Нацбанком на валютном рынке составила 155 миллионов, что является довольно высоким показателем за месяц и даже превышает высокие интервенции в размере около 100 миллионов в предыдущие месяцы. В дополнение к сильному чистому притоку иностранной валюты большую роль в январе также сыграла более высокая кредитная активность в иностранной валюте по сравнению с лари. Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику >>"Тем не менее два других основания системы прогнозирования обменного курса лари TBC Capital не указывают на базовый сценарий его укрепления", – отмечают аналитики. В частности, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалась дефляция в размере 0,3%, а годовой уровень инфляции снизился с 9,4% в январе до 8,1%. Аналитики отметили, что если, как и в предыдущие месяцы, замедление инфляции происходило в основном за счет импортной продукции и соответствовало ожиданиям, то на этот раз аргументом в пользу снижения инфляции являются и другие важные показатели динамики потребительских цен. Таким образом, как считают аналитики, в течение последующего года инфляционные ожидания скорее нейтральны, чем поддерживающие обменный курс лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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