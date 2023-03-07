https://sputnik-georgia.ru/20230307/vpervye-za-pyat-let-kurs-dollara-v-gruzii-upal-nizhe-26-gel1-275545617.html
Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1
Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1
Отмечается в определенной степени чрезмерное укрепление лари, считают аналитики 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T21:38+0400
2023-03-07T21:38+0400
2023-03-07T21:38+0400
грузия
новости
экономика
курс доллара
курс лари к доллару на сегодня в грузии
tbc bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/65/234066578_0:117:1501:961_1920x0_80_0_0_7a822978b3a5f6c7333216d030fe9676.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 2,5973 GEL/$1. Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%. Надолго ли укрепился грузинский лари – мнение аналитиков. Укрепление национальной валюты Грузии служит важным ориентиром обменного курса лари в краткосрочной и даже годовой перспективе, считают аналитики TBC Capital. В связи с этим, по оценке TBC Capital, если бы средний курс лари на 2 марта текущего года соответствовал его долгосрочной тенденции, то лари был бы на уровне 2,93 по отношению к евро и 2,75 по отношению к доллару. По информации TBC Capital, в январе чистая покупка долларов Нацбанком на валютном рынке составила 155 миллионов, что является довольно высоким показателем за месяц и даже превышает высокие интервенции в размере около 100 миллионов в предыдущие месяцы. В дополнение к сильному чистому притоку иностранной валюты большую роль в январе также сыграла более высокая кредитная активность в иностранной валюте по сравнению с лари. Глава Нацбанка: Грузия сохранит жесткую монетарную политику >>"Тем не менее два других основания системы прогнозирования обменного курса лари TBC Capital не указывают на базовый сценарий его укрепления", – отмечают аналитики. В частности, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалась дефляция в размере 0,3%, а годовой уровень инфляции снизился с 9,4% в январе до 8,1%. Аналитики отметили, что если, как и в предыдущие месяцы, замедление инфляции происходило в основном за счет импортной продукции и соответствовало ожиданиям, то на этот раз аргументом в пользу снижения инфляции являются и другие важные показатели динамики потребительских цен. Таким образом, как считают аналитики, в течение последующего года инфляционные ожидания скорее нейтральны, чем поддерживающие обменный курс лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/65/234066578_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_4725643e766c5d145fb8a5dd45cf382c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, tbc bank
грузия, новости, экономика, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, tbc bank
Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1
Отмечается в определенной степени чрезмерное укрепление лари, считают аналитики
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 2,5973 GEL/$1.
Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%.
Надолго ли укрепился грузинский лари – мнение аналитиков.
Укрепление национальной валюты Грузии служит важным ориентиром обменного курса лари в краткосрочной и даже годовой перспективе, считают аналитики TBC Capital.
"Что касается среднего курса лари по отношению к валютам основных торгово-экономических партнеров Грузии, то, по сравнению с его долгосрочной тенденцией, отмечается в определенной степени чрезмерное укрепление лари", – пишут аналитики.
В связи с этим, по оценке TBC Capital, если бы средний курс лари на 2 марта текущего года соответствовал его долгосрочной тенденции, то лари был бы на уровне 2,93 по отношению к евро и 2,75 по отношению к доллару.
По информации TBC Capital, в январе чистая покупка долларов Нацбанком на валютном рынке составила 155 миллионов, что является довольно высоким показателем за месяц и даже превышает высокие интервенции в размере около 100 миллионов в предыдущие месяцы.
В дополнение к сильному чистому притоку иностранной валюты большую роль в январе также сыграла более высокая кредитная активность в иностранной валюте по сравнению с лари.
"Тем не менее два других основания системы прогнозирования обменного курса лари TBC Capital не указывают на базовый сценарий его укрепления", – отмечают аналитики.
В частности, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалась дефляция в размере 0,3%, а годовой уровень инфляции снизился с 9,4% в январе до 8,1%.
Аналитики отметили, что если, как и в предыдущие месяцы, замедление инфляции происходило в основном за счет импортной продукции и соответствовало ожиданиям, то на этот раз аргументом в пользу снижения инфляции являются и другие важные показатели динамики потребительских цен.
"Это, по сравнению с нашим предыдущим прогнозом, указывает на дальнейшее снижение процентных ставок лари. На этом фоне мы полагаем, что улучшенный прогноз роста экономики на 6,4% TBC Capital существенно не изменит картину", – сказано в сообщении.
Таким образом, как считают аналитики, в течение последующего года инфляционные ожидания скорее нейтральны, чем поддерживающие обменный курс лари.