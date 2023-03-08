https://sputnik-georgia.ru/20230308/borrel-raskritikoval-gruzinskiy-zakon-ob-inoagentakh-275576845.html

Боррель раскритиковал грузинский закон об "иноагентах"

Боррель раскритиковал грузинский закон об "иноагентах"

Законопроект об "иноагентах" несовместим с ценностями и стандартами ЕС, отметил Боррель 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T13:21+0400

2023-03-08T13:21+0400

2023-03-08T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Высший представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что грузинский законопроект об "иноагентах" противоречит цели страны вступить в ЕС.По словам Борреля, принятие законопроекта в первом чтении – это плохое развитие для Грузии и ее населения. В заявлении подчеркнуто, что ЕС призывает Грузию соблюдать преданность демократии, верховенству закона, правам человека. Кроме того, Боррель напомнил властям Грузии о праве мирного протеста людей. Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, европейская киноакадемия