https://sputnik-georgia.ru/20230307/parlament-gruzii-prinyal-proekt-zakona-ob-inoagentakh-v-pervom-chtenii-275546189.html

Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении

Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении

Рассмотрение законопроектов в ближайшее время приостанавливается, так как авторы будут ждать заключения Венецианской комиссии 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T20:31+0400

2023-03-07T20:31+0400

2023-03-07T20:43+0400

грузия

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венецианская комиссия

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов против 13. Как заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе после принятия проектов, на этом рассмотрение законопроектов в ближайшее время приостанавливается, так как авторы будут ждать заключения Венецианской комиссии. Предположительно парламент вернется к их рассмотрению в июне этого года. До принятия проекта в зале заседаний весь день в парламенте продолжались дебаты. Протестующие против законопроекта об "иноагентах" перекрыли проспект в Тбилиси >>Правящая партия и авторы законопроекта настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как оппозиционеры в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона. Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США >>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, парламент грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах