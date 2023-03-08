https://sputnik-georgia.ru/20230308/mvd-gruzii-soobschilo-o-66-zaderzhannykh-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-275572895.html

МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси

Грузинские власти отчитались о количестве задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T11:01+0400

2023-03-08T11:01+0400

2023-03-08T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции протеста в центре Тбилиси задержаны 66 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Накануне на акции против принятия парламентом т. н. законопроекта об иноагентах в первом чтении произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В связи с насильственными инцидентами, произошедшими на акции у здания парламента в центре столицы, МВД Грузии начало расследование по статьям УК "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи"."Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые организовали перерастание мирного протеста в насильственные действия и способствовали этому", – отмечено в заявлении МВД.Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>Накануне ситуация на проспекте Руставели была крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией периодически происходили стычки.Участники акции кидали в полицию предметы, повредили припаркованные на территории автомобили, а также автобусную остановку. В ответ правоохранители применили спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. Как заявили в МВД Грузии, форма протеста участников акции приняла характер крайнего насилия.По данным ведомства, демонстранты использовали против сотрудников МВД различные предметы, в том числе возгораемые вещества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста, законопроект об иноагентах