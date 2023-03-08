https://sputnik-georgia.ru/20230308/na-aktsii-protesta-v-tbilisi-postradali-okolo-50-politseyskikh--mvd-275574608.html

На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД

На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД

В МВД обещали привлечь к ответственности всех, кто нарушал порядок в ходе акции 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T12:31+0400

2023-03-08T12:31+0400

2023-03-08T14:54+0400

новости

грузия

происшествия

тбилиси

специальная пенитенциарная служба

акция против закона об иноагентах

акции

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275553646_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_ba47701a9dc02f0a60b0339e45f2e25c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Порядка 50 сотрудников министерства внутренних дел Грузии пострадали в результате насильственных действий в ходе акции протеста в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства. Накануне на акции против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах" в первом чтении произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В связи с насильственными инцидентами, произошедшими на акции у здания парламента в центре столицы, МВД Грузии начало расследование по статьям УК "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи". "Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые организовали перерастание мирного протеста в насильственные действия и способствовали этому", – отмечено в заявлении МВД. По информации ведомства, по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек. Вчера в течение дня соответствующие подразделения МВД были мобилизованы на территории, прилегающей к законодательному органу с целью охраны общественного порядка и обеспечения мирного проведения акции протеста, отмечено в заявлении. Здесь же подчеркнуто, что позже протест вышел за законные рамки – собравшиеся пытались заблокировать входы в парламент, но полиция не позволила им это сделать.Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>"Несмотря на неоднократные призывы МВД соблюдать порядок, протестовать в мирной форме, в рамках закона, участники митинга продолжали свои насильственные действия и не подчинились законным требованиям правоохранителей", – говорится в заявлении. Полиция для разрядки напряженности и деэскалации ситуации открыла дорогу и призвала участников акции разойтись. Тем не менее участники акции бросали в сотрудников МВД различные предметы – камни, легковоспламеняющиеся средства, тупые предметы, применяли физическую силу и оказывали сопротивление полицейским, отметили в МВД. Участники акции повредили и подожгли автомобили, а также спецтехнику полиции. Позже собравшиеся начали организованное нападение на здание парламента, кидали т. н. "коктейли Молотова" и пиротехнику, в том числе в сторону сотрудников правоохранительных органов. Участники протеста подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды, отметили в ведомстве.Министерство изучит все противоправные факты и даст им соответствующую правовую оценку, подчеркнули в МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, тбилиси, специальная пенитенциарная служба, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста