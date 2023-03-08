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На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД
На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД
В МВД обещали привлечь к ответственности всех, кто нарушал порядок в ходе акции 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T12:31+0400
2023-03-08T12:31+0400
2023-03-08T14:54+0400
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происшествия
тбилиси
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Порядка 50 сотрудников министерства внутренних дел Грузии пострадали в результате насильственных действий в ходе акции протеста в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства. Накануне на акции против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах" в первом чтении произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В связи с насильственными инцидентами, произошедшими на акции у здания парламента в центре столицы, МВД Грузии начало расследование по статьям УК "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи". "Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые организовали перерастание мирного протеста в насильственные действия и способствовали этому", – отмечено в заявлении МВД. По информации ведомства, по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек. Вчера в течение дня соответствующие подразделения МВД были мобилизованы на территории, прилегающей к законодательному органу с целью охраны общественного порядка и обеспечения мирного проведения акции протеста, отмечено в заявлении. Здесь же подчеркнуто, что позже протест вышел за законные рамки – собравшиеся пытались заблокировать входы в парламент, но полиция не позволила им это сделать.Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>"Несмотря на неоднократные призывы МВД соблюдать порядок, протестовать в мирной форме, в рамках закона, участники митинга продолжали свои насильственные действия и не подчинились законным требованиям правоохранителей", – говорится в заявлении. Полиция для разрядки напряженности и деэскалации ситуации открыла дорогу и призвала участников акции разойтись. Тем не менее участники акции бросали в сотрудников МВД различные предметы – камни, легковоспламеняющиеся средства, тупые предметы, применяли физическую силу и оказывали сопротивление полицейским, отметили в МВД. Участники акции повредили и подожгли автомобили, а также спецтехнику полиции. Позже собравшиеся начали организованное нападение на здание парламента, кидали т. н. "коктейли Молотова" и пиротехнику, в том числе в сторону сотрудников правоохранительных органов. Участники протеста подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды, отметили в ведомстве.Министерство изучит все противоправные факты и даст им соответствующую правовую оценку, подчеркнули в МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, специальная пенитенциарная служба, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
новости, грузия, происшествия, тбилиси, специальная пенитенциарная служба, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД
12:31 08.03.2023 (обновлено: 14:54 08.03.2023)
В МВД обещали привлечь к ответственности всех, кто нарушал порядок в ходе акции
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Порядка 50 сотрудников министерства внутренних дел Грузии пострадали в результате насильственных действий в ходе акции протеста в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства.
Накануне на акции против принятия парламентом т. н. законопроекта об "иноагентах" в первом чтении произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
"В результате насильственных действий собравшихся около 50 сотрудников МВД получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. В ходе акции пострадали и граждане", – говорится в заявлении МВД Грузии.
В связи с насильственными инцидентами, произошедшими на акции у здания парламента в центре столицы, МВД Грузии начало расследование по статьям УК "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение" и "Повреждение или уничтожение вещи".
"Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые организовали перерастание мирного протеста в насильственные действия и способствовали этому", – отмечено в заявлении МВД.
По информации ведомства, по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции в ходе акции были задержаны 66 человек.
Вчера в течение дня соответствующие подразделения МВД были мобилизованы на территории, прилегающей к законодательному органу с целью охраны общественного порядка и обеспечения мирного проведения акции протеста, отмечено в заявлении.
Здесь же подчеркнуто, что позже протест вышел за законные рамки – собравшиеся пытались заблокировать входы в парламент, но полиция не позволила им это сделать.
"Несмотря на неоднократные призывы МВД соблюдать порядок, протестовать в мирной форме, в рамках закона, участники митинга продолжали свои насильственные действия и не подчинились законным требованиям правоохранителей", – говорится в заявлении.
Полиция для разрядки напряженности и деэскалации ситуации открыла дорогу и призвала участников акции разойтись. Тем не менее участники акции бросали в сотрудников МВД различные предметы – камни, легковоспламеняющиеся средства, тупые предметы, применяли физическую силу и оказывали сопротивление полицейским, отметили в МВД.
Участники акции повредили и подожгли автомобили, а также спецтехнику полиции.
"В целях восстановления общественного порядка и предотвращения правонарушений полиция была вынуждена последовательно применять пропорциональную силу и специальные средства принуждения, предусмотренные законом Грузии "О полиции", в соответствии с необходимостью после соответствующего предупреждения", – отмечено в заявлении.
Позже собравшиеся начали организованное нападение на здание парламента, кидали т. н. "коктейли Молотова" и пиротехнику, в том числе в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Участники протеста подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограды, отметили в ведомстве.
Министерство изучит все противоправные факты и даст им соответствующую правовую оценку, подчеркнули в МВД.