https://sputnik-georgia.ru/20230308/nachinaetsya-prodazha-biletov-na-chempionat-evropy-u-21-po-futbolu-kotoryy-proydet-v-gruzii-275565368.html

Начинается продажа билетов на чемпионат Европы U-21 по футболу, который пройдет в Грузии

Начинается продажа билетов на чемпионат Европы U-21 по футболу, который пройдет в Грузии

Грузия попала на турнир на правах хозяйки чемпионата и сыграет в одной группе со сборными Португалии, Бельгии и Нидерландов 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Продажа билетов на чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года начнется 13 марта, сообщает Федерация футбола Грузии. Чемпионат Европы U-21 пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры чемпионата примут три города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. Все идет по плану - Грузия готовится принять чемпионат Европы по футболу U-21 >>Продажа билетов начнется с абонементов, которые включают в себя матчи группового этапа и 1/4 финала, и продлится до 30 апреля. Затем с 1 мая начнется продажа индивидуальных билетов на игры группового этапа и 1/4 финала. А уже 26 мая будут доступны билеты на полуфиналы и финал. Грузия входит в группу А и попала на турнир на правах хозяйки чемпионата. Вместе с Грузией в группе А команды Португалии, Бельгии и Нидерландов. Расписание матчей группы А: Всего к чемпионату в столице и регионах строится 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, бельгия, нидерланды, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу