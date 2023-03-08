https://sputnik-georgia.ru/20230308/narodnyy-zaschitnik-zayavil-o-travmakh-zaderzhannykh-vo-vremya-aktsii-275598326.html

Народный защитник заявил о травмах задержанных во время акции

Народный защитник заявил о травмах задержанных во время акции

Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек 08.03.2023, Sputnik Грузия

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2023-03-08T22:36+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Народный защитник Леван Иоселиани подтвердил факт травм у лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и у других задержанных участников акции. Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек, еще один человек задержан за нападение на полицейского по уголовному делу. По его словам, все задержанные рассказали ему о фактах своего задержания. Среди задержанных есть те, кто не был на акции. Он также заявил о непропорциональном использовании силы полицией в отдельных случаях. "Визуально были видны отдельные случаи, когда со стороны полиции пропорция силы была явно превышена", – сказал Иоселиани. Новоизбранный Народный защитник Грузии обратился с призывом к полиции и участникам акции >>По словам, Левана Иоселиани, аппарат Народного защитника продолжает следить за событиям. Он еще раз призвал участников акции воздержаться от насилия, а полицию использовать силу пропорционально случаям необходимости. Между тем специальная следственная служба уже начала расследование по фактам возможного злоупотребления полномочий сотрудниками полиции на акции протеста. Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси>>У здания парламента 7 марта в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". После принятия проекта вечером 7 марта акция перешла в противостояние с полицией, которое длилось почти всю ночь. Протестующие забрасывали полицейских различными предметами, в том числе самовозгорающимися веществами. В ответ полиция применила спецсредства – перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, леван иоселиани, зураб джапаридзе, народный защитник грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах