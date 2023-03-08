https://sputnik-georgia.ru/20230308/narodnyy-zaschitnik-zayavil-o-travmakh-zaderzhannykh-vo-vremya-aktsii-275598326.html
Народный защитник заявил о травмах задержанных во время акции
Народный защитник заявил о травмах задержанных во время акции
Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T22:33+0400
2023-03-08T22:33+0400
2023-03-08T22:36+0400
грузия
новости
происшествия
леван иоселиани
зураб джапаридзе
народный защитник грузии
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533480_0:187:2048:1340_1920x0_80_0_0_35fd8263980cf5a37827b8dd2aed486c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Народный защитник Леван Иоселиани подтвердил факт травм у лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и у других задержанных участников акции. Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек, еще один человек задержан за нападение на полицейского по уголовному делу. По его словам, все задержанные рассказали ему о фактах своего задержания. Среди задержанных есть те, кто не был на акции. Он также заявил о непропорциональном использовании силы полицией в отдельных случаях. "Визуально были видны отдельные случаи, когда со стороны полиции пропорция силы была явно превышена", – сказал Иоселиани. Новоизбранный Народный защитник Грузии обратился с призывом к полиции и участникам акции >>По словам, Левана Иоселиани, аппарат Народного защитника продолжает следить за событиям. Он еще раз призвал участников акции воздержаться от насилия, а полицию использовать силу пропорционально случаям необходимости. Между тем специальная следственная служба уже начала расследование по фактам возможного злоупотребления полномочий сотрудниками полиции на акции протеста. Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси>>У здания парламента 7 марта в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". После принятия проекта вечером 7 марта акция перешла в противостояние с полицией, которое длилось почти всю ночь. Протестующие забрасывали полицейских различными предметами, в том числе самовозгорающимися веществами. В ответ полиция применила спецсредства – перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533480_491:197:2048:1365_1920x0_80_0_0_3a40eb477a4b215664218c22b1f861c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, леван иоселиани, зураб джапаридзе, народный защитник грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, происшествия, леван иоселиани, зураб джапаридзе, народный защитник грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Народный защитник заявил о травмах задержанных во время акции
22:33 08.03.2023 (обновлено: 22:36 08.03.2023)
Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Народный защитник Леван Иоселиани подтвердил факт травм у лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе и у других задержанных участников акции.
Сотрудники полиции в ночь на 8 марта в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полицейских задержали 66 человек, еще один человек задержан за нападение на полицейского по уголовному делу.
"Тут находится 25 задержанных, в том числе Зураб Джапаридзе. У него видны внешние повреждения. Из тех повреждений, что я видел, самые серьезные у Зураба Джапаридзе, у других таких визуальных повреждений нет", – сказал Иоселиани.
По его словам, все задержанные рассказали ему о фактах своего задержания. Среди задержанных есть те, кто не был на акции.
Он также заявил о непропорциональном использовании силы полицией в отдельных случаях.
"Визуально были видны отдельные случаи, когда со стороны полиции пропорция силы была явно превышена", – сказал Иоселиани.
По словам, Левана Иоселиани, аппарат Народного защитника продолжает следить за событиям.
Он еще раз призвал участников акции воздержаться от насилия, а полицию использовать силу пропорционально случаям необходимости.
Между тем специальная следственная служба уже начала расследование по фактам возможного злоупотребления полномочий сотрудниками полиции на акции протеста.
У здания парламента 7 марта в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".
После принятия проекта вечером 7 марта акция перешла в противостояние с полицией, которое длилось почти всю ночь. Протестующие забрасывали полицейских различными предметами, в том числе самовозгорающимися веществами. В ответ полиция применила спецсредства – перцовый спрей, слезоточивый газ и водометы.