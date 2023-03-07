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Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси
Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси
Ситуация накалилась после того, как стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах" 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T21:32+0400
2023-03-07T21:32+0400
2023-03-07T22:02+0400
грузия
происшествия
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси напряжена до предела – специальные силы МВД применили против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания парламента.Участники акции сконцентрированы около улиц Читадзе и Чичинадзе, ведущих к служебному входу парламента. Они скандируют "Грузия" и не собираются расходится. Пострадавшим от газа и спрея оказывают помощь в каретах скорой помощи, стоящих рядом с местом проведения акции. По предварительной информации, от слезоточивого газа пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, части из них понадобилась госпитализация. Акция у здания парламента продолжается.Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором как ведомство, ответственное за правопорядок и безопасность граждан, призывало всех участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения, и подчиняться законным требованиям полиции.Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США >>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси
21:32 07.03.2023 (обновлено: 22:02 07.03.2023)
Ситуация накалилась после того, как стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси напряжена до предела – специальные силы МВД применили против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
Ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания парламента.
Участники акции сконцентрированы около улиц Читадзе и Чичинадзе, ведущих к служебному входу парламента. Они скандируют "Грузия" и не собираются расходится.
Пострадавшим от газа и спрея оказывают помощь в каретах скорой помощи, стоящих рядом с местом проведения акции.
По предварительной информации, от слезоточивого газа пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, части из них понадобилась госпитализация.
Акция у здания парламента продолжается.
Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором как ведомство, ответственное за правопорядок и безопасность граждан, призывало всех участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения, и подчиняться законным требованиям полиции.
Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.
По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции.
Причина протеста
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.