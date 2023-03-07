https://sputnik-georgia.ru/20230307/politsiya-primenila-gaz-i-vodomety-protiv-protestuyuschikh-v-tsentre-tbilisi-275548926.html

Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси

Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси

Ситуация накалилась после того, как стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах" 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T21:32+0400

2023-03-07T21:32+0400

2023-03-07T22:02+0400

грузия

происшествия

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси напряжена до предела – специальные силы МВД применили против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания парламента.Участники акции сконцентрированы около улиц Читадзе и Чичинадзе, ведущих к служебному входу парламента. Они скандируют "Грузия" и не собираются расходится. Пострадавшим от газа и спрея оказывают помощь в каретах скорой помощи, стоящих рядом с местом проведения акции. По предварительной информации, от слезоточивого газа пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты, части из них понадобилась госпитализация. Акция у здания парламента продолжается.Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором как ведомство, ответственное за правопорядок и безопасность граждан, призывало всех участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения, и подчиняться законным требованиям полиции.Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США >>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах