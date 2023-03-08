https://sputnik-georgia.ru/20230308/odin-iz-liderov-oppozitsii-zaderzhan-na-aktsii-protesta-v-tbilisi--275572371.html

Один из лидеров оппозиции задержан на акции протеста в Тбилиси

Один из лидеров оппозиции задержан на акции протеста в Тбилиси

По предварительным данным, оппозиционер был задержан по административному порядку 08.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе на акции протеста против проекта закона об "иноагентах", которая прошла накануне перед зданием парламента. По информации телеканала "Рустави 2", оппозиционер был задержан по административному порядку и находился в отделении полиции. Вместе с Джапаридзе полиция задержала еще одного представителя "Гирчи – больше свободы", Нику Мосиашвили. На данный момент нет точных данных о количестве задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси. СМИ сообщают об аресте порядка 50 человек. Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>Пока не уточняется и количество пострадавших в ходе разгона акции. По предварительной информации, разные повреждения получили несколько десятка человек, в основном в области лица. Причина – использование перцового спрея со стороны спецназа. Накануне ситуация на проспекте Руставели была крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией периодически происходили стычки. Участники акции кидали в полицию предметы, повредили припаркованные на территории автомобили, а также автобусную остановку. В ответ правоохранители применили спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По предварительным данным, задержаны несколько десятков участников акции. Как заявили в МВД Грузии, форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели, использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, зураб джапаридзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста, происшествия