https://sputnik-georgia.ru/20230308/odin-iz-liderov-oppozitsii-zaderzhan-na-aktsii-protesta-v-tbilisi--275572371.html
Один из лидеров оппозиции задержан на акции протеста в Тбилиси
Один из лидеров оппозиции задержан на акции протеста в Тбилиси
По предварительным данным, оппозиционер был задержан по административному порядку 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T10:45+0400
2023-03-08T10:45+0400
2023-03-08T11:10+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе на акции протеста против проекта закона об "иноагентах", которая прошла накануне перед зданием парламента. По информации телеканала "Рустави 2", оппозиционер был задержан по административному порядку и находился в отделении полиции. Вместе с Джапаридзе полиция задержала еще одного представителя "Гирчи – больше свободы", Нику Мосиашвили. На данный момент нет точных данных о количестве задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси. СМИ сообщают об аресте порядка 50 человек. Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>Пока не уточняется и количество пострадавших в ходе разгона акции. По предварительной информации, разные повреждения получили несколько десятка человек, в основном в области лица. Причина – использование перцового спрея со стороны спецназа. Накануне ситуация на проспекте Руставели была крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией периодически происходили стычки. Участники акции кидали в полицию предметы, повредили припаркованные на территории автомобили, а также автобусную остановку. В ответ правоохранители применили спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По предварительным данным, задержаны несколько десятков участников акции. Как заявили в МВД Грузии, форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели, использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, зураб джапаридзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста, происшествия
грузия, новости, политика, тбилиси, зураб джапаридзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста, происшествия
Один из лидеров оппозиции задержан на акции протеста в Тбилиси
10:45 08.03.2023 (обновлено: 11:10 08.03.2023)
По предварительным данным, оппозиционер был задержан по административному порядку
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе на акции протеста против проекта закона об "иноагентах", которая прошла накануне перед зданием парламента.
По информации телеканала "Рустави 2
", оппозиционер был задержан по административному порядку и находился в отделении полиции. Вместе с Джапаридзе полиция задержала еще одного представителя "Гирчи – больше свободы", Нику Мосиашвили.
На данный момент нет точных данных о количестве задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси. СМИ сообщают об аресте порядка 50 человек.
Пока не уточняется и количество пострадавших в ходе разгона акции. По предварительной информации, разные повреждения получили несколько десятка человек, в основном в области лица. Причина – использование перцового спрея со стороны спецназа.
Накануне ситуация на проспекте Руставели была крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией периодически происходили стычки.
Участники акции кидали в полицию предметы, повредили припаркованные на территории автомобили, а также автобусную остановку. В ответ правоохранители применили спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По предварительным данным, задержаны несколько десятков участников акции.
Как заявили в МВД Грузии, форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия.
По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели, использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.