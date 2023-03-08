https://sputnik-georgia.ru/20230308/po-obvineniyu-v-napadenii-na-politseyskogo-na-aktsii-v-tbilisi-zaderzhan-muzhchina-275595162.html
По обвинению в нападении на полицейского на акции в Тбилиси задержан мужчина
По обвинению в нападении на полицейского на акции в Тбилиси задержан мужчина
По данным МВД, всего в административном порядке задержаны 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному требованию полиции 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T19:35+0400
2023-03-08T19:35+0400
2023-03-08T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники МВД задержали 22-летнего мужчину по факту нападения на полицейских во время акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели – ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщается на сайте ведомства. Накануне, 7 марта, у здания парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забрасывали спецназ "самовозгораемыми веществами". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Кроме того, по данным ведомства, 66 человек задержаны в административном порядке по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному требованию полиции. Факты правонарушения, совершенного указанными лицами, будут представлены суду в установленный законом срок. На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД >>Ведомство отмечает, что продолжает следственные действия в целях выявления и задержания лиц, совершивших нападение на полицейских и иные насильственные действия в ходе продолжающейся акции протеста у парламента. В настоящее время около здания парламента Грузии на проспекте Руставели вновь проходит акция протеста против принятия закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
По обвинению в нападении на полицейского на акции в Тбилиси задержан мужчина
19:35 08.03.2023 (обновлено: 20:23 08.03.2023)
По данным МВД, всего в административном порядке задержаны 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному требованию полиции
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сотрудники МВД задержали 22-летнего мужчину по факту нападения на полицейских во время акции протеста у здания парламента на проспекте Руставели – ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщается на сайте ведомства.
Накануне, 7 марта, у здания парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забрасывали спецназ "самовозгораемыми веществами". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти, либо на публичное учреждение", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
Кроме того, по данным ведомства, 66 человек задержаны в административном порядке по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному требованию полиции.
Факты правонарушения, совершенного указанными лицами, будут представлены суду в установленный законом срок.
Ведомство отмечает, что продолжает следственные действия в целях выявления и задержания лиц, совершивших нападение на полицейских и иные насильственные действия в ходе продолжающейся акции протеста у парламента.
В настоящее время около здания парламента Грузии на проспекте Руставели вновь проходит акция протеста против принятия закона об "иноагентах".