https://sputnik-georgia.ru/20230308/razgon-aktsii-protesta-v-tbilisi-chto-proiskhodit-u-zdaniya-parlamenta-gruzii-275571489.html

Разгон акции протеста в центре Тбилиси: что происходит сейчас

Разгон акции протеста в центре Тбилиси: что происходит сейчас

Недовольные принятием законопроекта в первом чтении намерены вновь выйти на протест 08.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, где проходила акция против проекта закона об "иноагентах", на данный момент спокойная. К этому времени перед законодательным органом нет протестующих. На территории остаются лишь правоохранители. Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>На стенах парламента протестующие оставили разные надписи, в том числе "Здесь сидят продавшие родину рабы". Акция протеста анонсирована и сегодня на 15:00 по местному времени. Накануне ситуация на проспекте Руставели была крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией периодически происходили стычки. Участники акции кидали в полицию предметы, повредили припаркованные на территории автомобили, а также автобусную остановку. В ответ правоохранители применили спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По предварительным данным, задержаны несколько десятков участников акции. Как заявили в МВД Грузии, форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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