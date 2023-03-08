https://sputnik-georgia.ru/20230308/sbornaya-gruzii-po-futzalu-popala-na-chempionat-mira-2024-275590303.html

Сборная Грузии по футзалу попала на чемпионат мира 2024

Сборная Грузии по футзалу попала на чемпионат мира 2024

Накануне грузинские футболисты выиграли со счетом 7:4 у команды Бельгии 08.03.2023, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футзалу

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу, выигравшая путевку в элитный раунд чемпионата мира, узнает имена своих соперников на жеребьевке 5 июля, сообщили в Федерации футбола Грузии. Команда Автандила Асатиани успешно завершила основной раунд квалификационного этапа. Сборная Грузии накануне обыграла в гостях Бельгию в последнем туре отборочного цикла – 7:4. Команда Асатиани набрала в группе А максимальное количество очков – 12, что позволило ей пройти на первое место и завоевать право выступить в элит-раунде. Женский футзал: команда из Батуми стала победителем "Зимнего кубка">>Во встрече с Бельгией в составе сборной Грузии по дублю на счету Талеса и Бруно Гомеса. По голу забили Георгий Гавтадзе, Бруно Петри и Сим Сайот. Грузия также выиграла первый матч против бельгийцев в Тбилиси со счетом 4:2. Двадцать команд, прошедших в элитный раунд, будут разделены на пять групп. Команды, занявшие первые места, напрямую попадут на чемпионат мира, а лучшие команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф. Место проведения чемпионата мира 2024 года пока не определено. Действующим чемпионом является команда Португалии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сборная грузии по футзалу, спорт, грузия, новости