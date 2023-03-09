https://sputnik-georgia.ru/20230309/basilashvili-vyletel-s-indian-wells-masters-v-perom-zhe-kruge-275619767.html
Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге
Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге
Басилашвили встретился с аргентинцем Педро Кашеном, занимающим 66-е место в мировом рейтинге 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T14:04+0400
2023-03-09T14:04+0400
2023-03-09T14:04+0400
спорт
новости
грузия
сша
николоз басилашвили
atp
новак джокович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275146033_0:0:2543:1430_1920x0_80_0_0_9539d83de2774eaa383daf39dd97ad9c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили потерпел поражение в первом же круге Indian Wells Masters и покинул престижный турнир. На стадии 1/64 финала Басилашвили встретился с аргентинцем Педро Кашеном, занимающим 66-е место в мировом рейтинге, и проиграл матч в двух сетах 5:7, 4:6. Теперь соперником Кашена станет немец Александр Зверев, посеянный на турнире под 12 номером. Николоз Басилашвили заменил Новака Джоковича, 22-кратного победителя турниров Большого шлема, в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Знаменитому сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США из-за отсутствия прививки. Николоз Басилашвили занимает 118-е место в мировом рейтинге ATP. В 2021 году он дошел до финала Indian Wells Masters , где проиграл британцу Кэмерону Норрису (6:3, 4:6, 1:6).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275146033_0:0:2543:1908_1920x0_80_0_0_e52621cfd4e308d2a83f012fd04cab77.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, сша, николоз басилашвили, atp, новак джокович
спорт, новости, грузия, сша, николоз басилашвили, atp, новак джокович
Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге
Басилашвили встретился с аргентинцем Педро Кашеном, занимающим 66-е место в мировом рейтинге
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили потерпел поражение в первом же круге Indian Wells Masters и покинул престижный турнир.
На стадии 1/64 финала Басилашвили встретился с аргентинцем Педро Кашеном, занимающим 66-е место в мировом рейтинге, и проиграл матч в двух сетах 5:7, 4:6.
Теперь соперником Кашена станет немец Александр Зверев, посеянный на турнире под 12 номером.
Николоз Басилашвили заменил Новака Джоковича, 22-кратного победителя турниров Большого шлема, в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Знаменитому сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США из-за отсутствия прививки.
Николоз Басилашвили занимает 118-е место в мировом рейтинге ATP. В 2021 году он дошел до финала Indian Wells Masters , где проиграл британцу Кэмерону Норрису (6:3, 4:6, 1:6).