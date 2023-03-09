https://sputnik-georgia.ru/20230309/basilashvili-vyletel-s-indian-wells-masters-v-perom-zhe-kruge-275619767.html

Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге

Басилашвили вылетел с Indian Wells Masters в пером же круге

Басилашвили встретился с аргентинцем Педро Кашеном, занимающим 66-е место в мировом рейтинге 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T14:04+0400

2023-03-09T14:04+0400

2023-03-09T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили потерпел поражение в первом же круге Indian Wells Masters и покинул престижный турнир. На стадии 1/64 финала Басилашвили встретился с аргентинцем Педро Кашеном, занимающим 66-е место в мировом рейтинге, и проиграл матч в двух сетах 5:7, 4:6. Теперь соперником Кашена станет немец Александр Зверев, посеянный на турнире под 12 номером. Николоз Басилашвили заменил Новака Джоковича, 22-кратного победителя турниров Большого шлема, в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. Знаменитому сербу, не привитому от коронавируса, не разрешили въехать в США из-за отсутствия прививки. Николоз Басилашвили занимает 118-е место в мировом рейтинге ATP. В 2021 году он дошел до финала Indian Wells Masters , где проиграл британцу Кэмерону Норрису (6:3, 4:6, 1:6).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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