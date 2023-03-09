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Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в феврале
Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в феврале
К ответственности привлечены 47 человек 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T11:11+0400
2023-03-09T11:11+0400
2023-03-09T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в феврале этого года выявили 45 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизного товара, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 47 человек, из них 21 задержали, говорится в сообщении Службы доходов.В целом за указанный период было изъято 46 116 пачек контрабандных сигарет, общая рыночная стоимость которых превышает 226 тысяч лари (87,4 тысячи долларов). Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке", что наказывается лишением свободы от 6 до 8 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, контрабанда
грузия, новости, происшествия, контрабанда
Борьба с контрабандой в Грузии: сколько нарушений выявлено в феврале
К ответственности привлечены 47 человек
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в феврале этого года выявили 45 фактов хранения, перевозки и реализации безакцизного товара, сообщается на сайте ведомства.
Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 47 человек, из них 21 задержали, говорится в сообщении
Службы доходов.
В целом за указанный период было изъято 46 116 пачек контрабандных сигарет, общая рыночная стоимость которых превышает 226 тысяч лари (87,4 тысячи долларов).
Следствие идет по статье УК Грузии "Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке", что наказывается лишением свободы от 6 до 8 лет.