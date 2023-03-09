https://sputnik-georgia.ru/20230309/eksponaty-natsionalnoy-galerei-vzyaty-pod-osobuyu-okhranu-iz-za-aktsiy-protesta-v-tbilisi-275639652.html
Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси
Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси
Накануне участники протестной акции, скрываясь от спецназа, ворвались в здание музея 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T17:50+0400
2023-03-09T17:50+0400
2023-03-09T18:26+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузия
новости
происшествия
тбилиси
национальная галерея им. д.шеварднадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23314/56/233145619_337:0:2751:1358_1920x0_80_0_0_f56b2466f2a2ab0b5c493373245dba45.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экспонаты Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе переведены на временное хранение, говорится в сообщении Национального музея Грузии. Накануне в галерею, которая находится на проспекте Руставели в центре Тбилиси, ворвались участники акции против принятия законопроекта об "иноагентах", чтобы скрыться от спецназа. Отмечается, что участники акции выломали дверь и заняли первый выставочный зал галереи, где находятся работы великого грузинского художника Нико Пиросмани. На месте происшествия побывали первый заместитель министра культуры Каха Сихарулидзе и исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Ника Ахалбедашвили. "Так как дверь данного помещения была повреждена, было принято решение временно перенести экспонаты Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамон-Эристави и другие в охраняемые выставочные пространства", – говорят в музее. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23314/56/233145619_639:0:2450:1358_1920x0_80_0_0_e80aa71758160810c6e1da8d7d5a5116.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе
Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси
17:50 09.03.2023 (обновлено: 18:26 09.03.2023)
Накануне участники протестной акции, скрываясь от спецназа, ворвались в здание музея
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экспонаты Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе переведены на временное хранение, говорится в сообщении Национального музея Грузии.
Накануне в галерею, которая находится на проспекте Руставели в центре Тбилиси, ворвались участники акции против принятия законопроекта об "иноагентах", чтобы скрыться от спецназа.
Отмечается, что участники акции выломали дверь и заняли первый выставочный зал галереи, где находятся работы великого грузинского художника Нико Пиросмани.
"К счастью, экспонаты не были повреждены, а участников акции вывели из выставочного пространства через несколько минут", – говорится в сообщении.
На месте происшествия побывали первый заместитель министра культуры Каха Сихарулидзе и исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Ника Ахалбедашвили.
"Так как дверь данного помещения была повреждена, было принято решение временно перенести экспонаты Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамон-Эристави и другие в охраняемые выставочные пространства", – говорят в музее.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.
Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.