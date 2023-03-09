https://sputnik-georgia.ru/20230309/eksponaty-natsionalnoy-galerei-vzyaty-pod-osobuyu-okhranu-iz-za-aktsiy-protesta-v-tbilisi-275639652.html

Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси

Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси

Накануне участники протестной акции, скрываясь от спецназа, ворвались в здание музея 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T17:50+0400

2023-03-09T17:50+0400

2023-03-09T18:26+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

новости

происшествия

тбилиси

национальная галерея им. д.шеварднадзе

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Экспонаты Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе переведены на временное хранение, говорится в сообщении Национального музея Грузии. Накануне в галерею, которая находится на проспекте Руставели в центре Тбилиси, ворвались участники акции против принятия законопроекта об "иноагентах", чтобы скрыться от спецназа. Отмечается, что участники акции выломали дверь и заняли первый выставочный зал галереи, где находятся работы великого грузинского художника Нико Пиросмани. На месте происшествия побывали первый заместитель министра культуры Каха Сихарулидзе и исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Ника Ахалбедашвили. "Так как дверь данного помещения была повреждена, было принято решение временно перенести экспонаты Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамон-Эристави и другие в охраняемые выставочные пространства", – говорят в музее. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе