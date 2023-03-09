https://sputnik-georgia.ru/20230309/giya-saralidze-zachem-ssha-khotyat-ustroit-gosperevorot-v-gruzii---video-275643325.html
Гия Саралидзе: зачем США хотят устроить госпереворот в Грузии? – видео
Гия Саралидзе: зачем США хотят устроить госпереворот в Грузии? – видео
Даже после того, как власти Грузии согласились отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал беспорядки в стране, оппозиция не будет прекращать... 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T19:43+0400
2023-03-09T19:43+0400
2023-03-09T19:55+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
экспертное мнение
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275642485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89673232cd9aa2849de718cdd2c4046f.jpg
В интервью "Sputnik на русском" журналист Гия Саралидзе рассказал, почему прозападная Грузия решила бороться с западными НКО? Как на судьбу страны может повлиять решение грузинской власти пойти на поводу у оппозиции? Почему "Майдан" в Грузии может привести государство к развалу? Обо всем этом смотрите в видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275642485_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4984b207351de4c0da0a34acd916f2f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Гия Саралидзе: зачем США хотят устроить госпереворот в Грузии? – видео
19:43 09.03.2023 (обновлено: 19:55 09.03.2023)
Даже после того, как власти Грузии согласились отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал беспорядки в стране, оппозиция не будет прекращать протесты. Так считает эксперт Гия Саралидзе
В интервью "Sputnik на русском" журналист Гия Саралидзе рассказал, почему прозападная Грузия решила бороться с западными НКО? Как на судьбу страны может повлиять решение грузинской власти пойти на поводу у оппозиции? Почему "Майдан" в Грузии может привести государство к развалу? Обо всем этом смотрите в видео.