https://sputnik-georgia.ru/20230309/giya-saralidze-zachem-ssha-khotyat-ustroit-gosperevorot-v-gruzii---video-275643325.html

Гия Саралидзе: зачем США хотят устроить госпереворот в Грузии? – видео

Гия Саралидзе: зачем США хотят устроить госпереворот в Грузии? – видео

Даже после того, как власти Грузии согласились отозвать законопроект об иностранных агентах, который вызвал беспорядки в стране, оппозиция не будет прекращать... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T19:43+0400

2023-03-09T19:43+0400

2023-03-09T19:55+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

экспертное мнение

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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В интервью "Sputnik на русском" журналист Гия Саралидзе рассказал, почему прозападная Грузия решила бороться с западными НКО? Как на судьбу страны может повлиять решение грузинской власти пойти на поводу у оппозиции? Почему "Майдан" в Грузии может привести государство к развалу? Обо всем этом смотрите в видео.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах