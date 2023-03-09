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Грузинские ватерполисты начали выступление на групповом этапе Кубка мира с поражения
Грузинские ватерполисты начали выступление на групповом этапе Кубка мира с поражения
За шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T13:19+0400
2023-03-09T13:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла первый матч группового этапа Кубка мира в Подгорице команде Черногории. В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) стартовал групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд. Группа А (Загреб, Хорватия): Италия, Япония, Хорватия, Венгрия, Франция, США. Группа B (Подгорица, Черногория): Сербия, Греция, Грузия, Австралия, Испания, Черногория. Команда Деяна Станоевича оказала сильному сопернику достойное сопротивление, но в итоге проиграла с минимальной разницей в счете 12:13. Счет по четвертям: 1:3, 5:5, 3:0, 4:4. Согласно правилам турнира, команды в группах будут встречаться друг с другом по круговой системе. По три лучших сборных из каждой группы получат право играть в финале. Расписание встреч сборной Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, черногория, хорватия, сербия
Грузинские ватерполисты начали выступление на групповом этапе Кубка мира с поражения
13:19 09.03.2023 (обновлено: 13:21 09.03.2023)
За шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла первый матч группового этапа Кубка мира в Подгорице команде Черногории.
В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) стартовал групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд.
Группа А (Загреб, Хорватия): Италия, Япония, Хорватия, Венгрия, Франция, США.
Группа B (Подгорица, Черногория): Сербия, Греция, Грузия, Австралия, Испания, Черногория.
Команда Деяна Станоевича оказала сильному сопернику достойное сопротивление, но в итоге проиграла с минимальной разницей в счете 12:13. Счет по четвертям: 1:3, 5:5, 3:0, 4:4.
Согласно правилам турнира, команды в группах будут встречаться друг с другом по круговой системе. По три лучших сборных из каждой группы получат право играть в финале.
Расписание встреч сборной Грузии:
9 марта, 22:30
Грузия — Австралия
10 марта, 20:30
Испания – Грузия
13 марта, 20:30
Греция - Грузия
14 марта, 20:30
Грузия - Сербия