https://sputnik-georgia.ru/20230309/gruzinskie-vaterpolisty-nachali-vystuplenie-na-gruppovom-etape-kubka-mira-s-porazheniya-275618118.html

Грузинские ватерполисты начали выступление на групповом этапе Кубка мира с поражения

Грузинские ватерполисты начали выступление на групповом этапе Кубка мира с поражения

За шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T13:19+0400

2023-03-09T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла первый матч группового этапа Кубка мира в Подгорице команде Черногории. В Загребе (Хорватия) и Подгорице (Черногория) стартовал групповой этап Кубка мира по водному поло среди мужчин. С учетом результатов прошедшего в Будапеште чемпионата мира за шесть путевок в финальную стадию будут бороться 12 команд. Группа А (Загреб, Хорватия): Италия, Япония, Хорватия, Венгрия, Франция, США. Группа B (Подгорица, Черногория): Сербия, Греция, Грузия, Австралия, Испания, Черногория. Команда Деяна Станоевича оказала сильному сопернику достойное сопротивление, но в итоге проиграла с минимальной разницей в счете 12:13. Счет по четвертям: 1:3, 5:5, 3:0, 4:4. Согласно правилам турнира, команды в группах будут встречаться друг с другом по круговой системе. По три лучших сборных из каждой группы получат право играть в финале. Расписание встреч сборной Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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