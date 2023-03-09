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Как долго в Грузии продержится дождливая погода? Прогноз синоптиков
Как долго в Грузии продержится дождливая погода? Прогноз синоптиков
Ближайшие пять дней гостей и жителей Грузии ожидает дождливая погода 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T16:40+0400
2023-03-09T16:40+0400
2023-03-09T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. По прогнозам грузинских синоптиков, до 13 марта в отдельных районах Грузии ожидаются небольшие осадки на фоне теплой погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Температура воздуха прогреется до +19...+24 градусов тепла, уточняют специалисты.В Тбилиси в течение ближайших дней ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Как долго в Грузии продержится дождливая погода? Прогноз синоптиков
Ближайшие пять дней гостей и жителей Грузии ожидает дождливая погода
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. По прогнозам грузинских синоптиков, до 13 марта в отдельных районах Грузии ожидаются небольшие осадки на фоне теплой погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха прогреется до +19...+24 градусов тепла, уточняют специалисты.
В Тбилиси в течение ближайших дней ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +20...+22 градусов тепла.