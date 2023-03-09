https://sputnik-georgia.ru/20230309/kogda-nastupaet-vesennee-ravnodenstvie-ili-den-raven-nochi-v-2023-275641858.html

Когда наступает весеннее равноденствие или день равен ночи в 2023?

Когда наступает весеннее равноденствие или день равен ночи в 2023?

День весеннего равноденствия, или астрономическое явление, при котором день равняется ночи, ежегодно наступает в марте 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T19:10+0400

2023-03-09T19:10+0400

2023-03-09T19:12+0400

справки

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День весеннего равноденствия, или астрономическое явление, при котором день равняется ночи, ежегодно наступает в марте.Весеннее равноденствие каждый год выпадает на разные даты – с 19 по 21 марта, так как из-за различия между астрономическим и календарным годом, ежегодно сдвигается почти на шесть часов. Когда наступает весеннее равноденствие в 2023 году, или день будет равен ночи, читайте в Sputnik Грузия. Когда наступает? Наиболее ранние даты равноденствий обычно наступают в високосные годы, а самые поздние наблюдаются в годы, предшествующие високосным. Время равноденствия корректируется в високосный год и оно возвращается на прежнюю дату. В 2023 году весеннее равноденствие наступит 21 марта в 01:24 по тбилисскому времени. Наступает весеннее равноденствие в момент, когда небесное светило переходит из южного полушария в северное. Наша планета, двигаясь в это время по своей орбите, пройдет четверть годичного пути и ее два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину, поэтому день и будет равен ночи. Со дня весеннего равноденствия в северном полушарии наступает астрономическая весна, а в южном – осень. В старину дни весеннего и осеннего равноденствия считали сменой времен года. Весеннему равноденствию с античных времен придавали большое значение. У многих народов мира этот день был большим праздником, в который проводили веселые фестивали с различными ритуалами, призывающими плодородие земли и благосостояние людей. По сей день многие народы сохранили в своем календаре этот праздник. Материал подготовлен на основе открытых источников

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