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Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются второй месяц
Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются второй месяц
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 28 февраля 2023 года составили 4 720,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За февраль резервы снизились на 179,1 миллиона долларов, а с начала года – на 181,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигли 31 декабря 2022 года и составили 4 901,5 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 460,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,0 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии

Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются второй месяц

09:01 09.03.2023
© Pixabay / PublicDomainPicturesДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2023
© Pixabay / PublicDomainPictures
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За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 28 февраля 2023 года составили 4 720,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За февраль резервы снизились на 179,1 миллиона долларов, а с начала года – на 181,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигли 31 декабря 2022 года и составили 4 901,5 миллиона долларов.
За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах, – 3,1 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ, – 1,1 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 460,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,0 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,5 миллиона долларов.
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