https://sputnik-georgia.ru/20230309/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-snizhayutsya-vtoroy-mesyats-275609177.html

Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются второй месяц

Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются второй месяц

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 09.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 28 февраля 2023 года составили 4 720,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За февраль резервы снизились на 179,1 миллиона долларов, а с начала года – на 181,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигли 31 декабря 2022 года и составили 4 901,5 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,2 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 460,7 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,0 тысяч долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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