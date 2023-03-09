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На дороге Батуми-Ахалцихе ввели ограничения для автомобилей
На дороге Батуми-Ахалцихе ввели ограничения для автомобилей
Ограничения введены из-за схода оползня, готовится техника для начала очистительных работ 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T18:50+0400
2023-03-09T18:50+0400
2023-03-09T18:55+0400
грузия
новости
батуми
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Движение для всех видов транспорта запрещено на 86 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе из-за схода оползня.По сообщению департамента автомобильных дорог Грузии, в настоящее время мобилизуется соответствующая техника для начала работ по очистке дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
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грузия, новости, батуми, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, батуми, департамент автомобильных дорог
На дороге Батуми-Ахалцихе ввели ограничения для автомобилей
18:50 09.03.2023 (обновлено: 18:55 09.03.2023)
Ограничения введены из-за схода оползня, готовится техника для начала очистительных работ
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Движение для всех видов транспорта запрещено на 86 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе из-за схода оползня.
По сообщению
департамента автомобильных дорог Грузии, в настоящее время мобилизуется соответствующая техника для начала работ по очистке дороги.