https://sputnik-georgia.ru/20230309/na-doroge-batumi-akhaltsikhe-vveli-ogranicheniya-dlya-avtomobiley-275641426.html

На дороге Батуми-Ахалцихе ввели ограничения для автомобилей

На дороге Батуми-Ахалцихе ввели ограничения для автомобилей

Ограничения введены из-за схода оползня, готовится техника для начала очистительных работ 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T18:50+0400

2023-03-09T18:50+0400

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грузия

новости

батуми

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Движение для всех видов транспорта запрещено на 86 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе из-за схода оползня.По сообщению департамента автомобильных дорог Грузии, в настоящее время мобилизуется соответствующая техника для начала работ по очистке дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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