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Новый митинг в центре Тбилиси: оппозиция празднует победу – видео

Новый митинг в центре Тбилиси: оппозиция празднует победу – видео

В Тбилиси у здания парламента Грузии 9 марта прошла новая акция протеста. Ее участники потребовали завершить процедуры по отзыву из парламента законопроектов... 09.03.2023, Sputnik Грузия

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2023-03-09T23:32+0400

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Для Тбилиси это уже третий день протеста. Акция с 8 на 9 марта продолжалась более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели.По последним данным, полиция в эту ночь задержала в административном порядке 66 участников акции, в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий. Всего же за два дня акций в административном порядке были задержаны 133 человека, часть из них уже вышли на свободу.Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" объявила об отзыве проектов об "иноагентах". Однако для завершения процедуры отзыва необходимо провалить проект. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален и правящая партия не вернется к его рассмотрению.Решение об отзыве проекта поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.

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