https://sputnik-georgia.ru/20230309/oppozitsiya-pochuvstvovala-silu-i-prodolzhit-navyazyvat-vlastyam-gruzii-svoi-vzglyady---ekspert-275639500.html

Оппозиция почувствовала силу и продолжит навязывать властям Грузии свои взгляды – эксперт

Оппозиция почувствовала силу и продолжит навязывать властям Грузии свои взгляды – эксперт

Оппозиции нужна "безоговорочная капитуляция" властей Грузии, чтобы навязывать далее свое мнение и по другим вопросам, поэтому они собираются продолжить... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T17:37+0400

2023-03-09T17:37+0400

2023-03-09T18:24+0400

пресс-центр

мультимедиа

видео

политика

грузия

гулбаат рцхиладзе

пресс-центр

законопроект об иноагентах

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Отзыв закона об иноагентах", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Они требуют пленарное заседание, чтобы депутаты по команде нажали на красные кнопочки и провалили закон об иноагентах. Это своеобразное унижение, так как никто у депутатов как у личностей не спрашивает мнения, хотят ли они нажимать красную кнопку… Оппозиция почувствовала силу и хочет продолжить навязывать свои взгляды и по другим вопросам", – сказал Рцхиладзе.Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.

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2023

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мультимедиа, видео, политика, грузия, гулбаат рцхиладзе, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео