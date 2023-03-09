https://sputnik-georgia.ru/20230309/politolog-rasskazal-pochemu-gruzii-ne-nuzhen-byl-zakon-ob-inoagentakh---video--275638923.html

Политолог рассказал, почему Грузии не нужен был закон об иноагентах – видео

Политолог рассказал, почему Грузии не нужен был закон об иноагентах – видео

Закон об иноагентах не был нужен Грузии, так как он не включал в себя никаких ограничений для неправительственных организаций, которые попадали под этот закон... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T17:03+0400

2023-03-09T17:03+0400

2023-03-09T17:17+0400

пресс-центр

мультимедиа

видео

пресс-центр

грузия

гулбаат рцхиладзе

законопроект об иноагентах

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Отзыв закона об иноагентах" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В этом законопроекте были только "понты", мол, это иностранный агент, давайте поместим их в один реестр, чтобы все могли ознакомиться с их финансированием… Это было лишь "кокетство", – считает Рцхиладзе.Политолог считает, что законопроект был ошибкой, так как он стал причиной того, что "увядающая" оппозиция, к которой уже все давно потеряли интерес, вновь набрала силу из-за этого скандала.Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.

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мультимедиа, видео, пресс-центр, грузия, гулбаат рцхиладзе, видео, законопроект об иноагентах